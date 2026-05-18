Ukraine: Elf Verletzte bei Angriffen auf Odessa und Dnipro

18. Mai (Reuters) - ⁠Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Städte Odessa und Dnipro sind nach Behördenangaben in der Nacht zum Montag elf Menschen verletzt worden, darunter zwei ‌Kinder. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer trafen Drohnen unter anderem Wohngebäude, eine Schule und ⁠einen Kindergarten, ⁠wie der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Dabei seien ein elfjähriger Junge und ein 59-jähriger Mann verletzt worden. Die südöstliche Großstadt Dnipro sei in einem ‌separaten Angriff mit Raketen beschossen worden, ‌erklärte Regionalgouverneur Oleksandr Hanscha. Neun Menschen hätten Verletzungen erlitten, darunter ein zehnjähriger Junge.

Auch Russland meldete neue Drohnenangriffe ⁠aus der Ukraine. Diese galten der südlichen Region Rostow, ‌wie Regionalgouverneur Juri Sljussar ⁠auf Telegram mitteilte. Drohnen seien unter anderem über der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer abgeschossen worden. Am Sonntag waren bei ukrainischen Drohnenangriffen den ‌russischen Behörden zufolge ⁠mindestens vier Menschen getötet worden, ⁠darunter drei in der Region Moskau. Die Hauptstadt erlebte den schwersten Angriff seit mehr als einem Jahr. De Berichte vom Kampfgeschehen ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten anzugreifen.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Elke Ahlswede. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)