Ukraine und Ungarn sprechen über Rechte ungarischer Minderheit

18. Mai (Reuters) - ⁠Die Ukraine und Ungarn wollen in dieser Woche über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Westukraine verhandeln. Beide Seiten vereinbarten Konsultationen auf Expertenebene, um praktikable Lösungen zu finden und die ‌bilateralen Beziehungen nach dem Regierungswechsel in Budapest zu verbessern. Das teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Montag auf der ⁠Online-Plattform X ⁠mit. Er sprach von einem konstruktiven Telefonat dazu mit seiner ungarischen Amtskollegin Anita Orban am Wochenende. Man sei bereit, mit der neuen ungarischen Regierung in allen Fragen zusammenzuarbeiten, um das Vertrauen wiederherzustellen, so Sybiha.

Die ungarische Außenministerin, die nicht mit ‌dem früheren Ministerpräsidenten Viktor Orban verwandt ist, ‌kündigte an, dass die ersten Online-Gespräche bereits am Dienstag beginnen könnten. Die neue Mitte-Rechts-Regierung in Budapest unter Ministerpräsident Peter Magyar tritt ⁠der Ukraine weniger konfrontativ gegenüber als die Vorgängerregierung des national-konservativen Orban, ‌der trotz des Kriegs enge ⁠Beziehungen zu Russland pflegte. Unter Orbans Führung war es wiederholt zu Konflikten gekommen, auch weil Ungarn die Rechte der rund 150.000 ethnischen Ungarn in der Ukraine auf den ‌Gebrauch ihrer Muttersprache eingeschränkt ⁠sah.

Die neue Regierung in Budapest lehnt ⁠einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine zwar ebenfalls ab, strebt aber bessere Beziehungen an. Dafür macht sie jedoch den Umgang mit der Minderheit zu einer zentralen Bedingung. Magyar hatte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits im April ein Treffen in der Westukraine vorgeschlagen, um das Thema zu erörtern.

(Bericht von Anna Pruchnicka und Alan Charlish, geschrieben von Christian Götz, ⁠redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)