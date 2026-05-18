Übernahme

Unicredit sichert sich Zugriff auf 38,9 Prozent der Commerzbank

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die italienische Großbank Unicredit kann sich inzwischen Zugriff auf bis zu 38,87 Prozent an der Commerzbank verschaffen. Unicredit hat seinen Bestand ‌an Derivaten (Total Return Swaps) auf Commerzbank-Aktien auf 8,88 Prozent aufgestockt, für die ein Barausgleich vorgesehen ⁠ist, ⁠wie aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechts-Mitteilung hervorgeht.

Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17.03.2026 · 08:43 Uhr · onvista
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet

Diese Absprache mit der Gegenpartei kann aber in der Regel leicht geändert werden, so dass Unicredit darüber auch Commerzbank-Aktien erwerben ‌könnte. Laut der Unterlage zum ‌laufenden Aktientausch-Angebot an die Commerzbank-Aktionäre hatte Unicredit solche Total Return Swaps vor allem mit der ⁠japanischen Bank Nomura vereinbart.

Unicredit hält direkt weiterhin 26,77 ‌Prozent an der Commerzbank, ⁠die sich gegen eine Übernahme durch die Italiener wehrt. Über Derivate kann UniCredit bis auf 29,99 Prozent aufstocken.

Das Übernahmeangebot ‌ermöglicht es Unicredit-Chef ⁠Andrea Orcel, die Schwelle ⁠von 30 Prozent zu überschreiten, ohne ein teureres Pflichtangebot unterbreiten zu müssen. Das noch bis Mitte Juni laufende Tauschangebot ist in der ersten Woche nur für 0,006 Prozent der Commerzbank-Aktien angenommen worden.

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