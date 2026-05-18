Warken nach Ebola-Ausbruch in Afrika: Risiko für deutsche Bevölkerung äußerst gering

Berlin, 17. ⁠Mai (Reuters) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken gibt nach dem Ebola-Ausbruch in Afrika für Deutschland vorerst Entwarnung. "Im Land braucht es derzeit keine Vorkehrungen", sagte sie am Sonntag in der ARD. Das ‌Risiko für die deutsche Bevölkerung sei als äußerst gering einzuschätzen. Sie halte es für nahezu ausgeschlossen, dass aus ⁠dem Ebola-Ausbruch ⁠eine Pandemie entstehen könne. Es gebe allerdings eine Warnstufe, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen habe. "Es ist ein örtliches Geschehen, und es ist aus meiner Sicht nahezu ausgeschlossen, dass es jetzt noch weitere Warnstufen geben muss", sagte ‌die CDU-Politikerin. Die WHO hat am ‌Sonntag einen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda zu einem "internationalen Gesundheitsnotstand" erklärt. Er wurde durch das ⁠Bundibugyo-Virus verursacht.

Nach Angaben der UN-Gesundheitsbehörde wurden bis Samstag in der ‌Provinz Ituri in der DR ⁠Kongo 80 mutmaßliche Todesfälle, acht im Labor bestätigte Fälle und 246 Verdachtsfälle gemeldet. "Bei dem jetzt zirkulierenden Stamm handelt es sich um einen Erreger, für ‌den es noch keine antiviralen ⁠Therapien oder Impfungen gibt", sagte ⁠Warken. Insofern sei man besonders vorsichtig. Deutschland ist laut der Ministerin bereit, Hilfe und Unterstützung zu leisten - etwa über das Robert Koch-Institut mit mobilen Laboren. Auch wenn es noch keine Hilfsanfragen aus Afrika gebe, sei zu erwarten, dass diese noch kämen, sagte die Ministerin.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Andreas Rinke, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)