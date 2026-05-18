Wirtschaftsministerin Reiche: Stromsteuer muss bei Haushaltsspielraum sinken

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Berlin, ⁠18. Mai (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dringt auf eine baldige Senkung der Stromsteuer in Deutschland. "Das muss kommen, sobald im Haushalt Spielräume dafür da sind", ‌sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" (Montagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. Sie verwies darauf, dass Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ⁠zugesagt ⁠habe, alle Optionen für eine Steuersenkung für alle Verbraucher zu prüfen. Auch die Koalitionsfraktionen hätten in dieser Frage Druck gemacht.

Zugleich verteidigte Reiche den Tankrabatt sowie die Regelung, wonach Tankstellen ‌ihre Preise nur noch einmal ‌täglich um 12.00 Uhr anpassen dürfen. Das einmalige Festsetzen des Preises gebe den Kunden mehr ⁠Verlässlichkeit, erklärte die Ministerin. Zudem habe der Rabatt ‌hohe Preisaufschläge abgemildert und ⁠werde von der Mineralölwirtschaft zu über 80 Prozent an die Verbraucher weitergegeben. Ob die Maßnahme über die Sommerferien hinaus verlängert ‌werde, ließ Reiche ⁠jedoch offen. Dazu gebe es ⁠noch keine Festlegung.

Staatliche Hilfen für Flugreisen angesichts knapper werdenden Kerosins infolge des Iran-Kriegs lehnte Reiche ab. Es sei zwar richtig, Preisaufschläge bei Benzin und Diesel abzumildern, die Subventionierung von Urlaubsflügen sei jedoch nicht Aufgabe der Bundesregierung.

(Geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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