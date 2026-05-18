Zahl der Wohnungsbau-Genehmigungen im ersten Quartal deutlich gestiegen

Berlin, 18. ⁠Mai (Reuters) - Trotz erster Belastungen durch den Iran-Krieg ist der deutsche Wohnungsbau im Aufwind. Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im ersten Quartal (Januar bis März) um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 63.500 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Zahl der Genehmigungen ‌ist ein wichtiger Frühindikator für die künftige Bauaktivität.

Experten befürchten aber, dass die Dynamik nachlassen könnte: "Allerdings ist damit zu rechnen, dass der anhaltende Konflikt im Mittleren Osten dem ⁠sich erholenden Wohnungsbau ⁠einen spürbaren Dämpfer verpassen wird", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. Die gestiegenen Kraftstoffpreise und damit die höhere Inflation könnten zu höheren Zinsen führen, die den Wohnungsbau weniger bezahlbar machten. "Der Anstieg der Baugenehmigungen in Richtung Sommer dürfte deshalb zunächst gedämpfter ausfallen", erwartet Dullien.

Auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sieht ungeachtet ‌des positiven Auftaktquartals keinen Grund zum Jubeln. "Wir warnen ‌aber ausdrücklich davor, in Euphorie zu verfallen", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. "Wenn wir den Bedarf im Land decken wollen, müssten mindestens 10.000 Genehmigungen zusätzlich reinkommen – und das pro Monat."

Der krisengeplagte Wohnungsbau hatte ⁠2025 die Trendwende geschafft: Nach drei Minus-Jahren in Folge stieg die Zahl der Baugenehmigungen ‌erstmals wieder. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten ⁠in den drei Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt.

Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser legte in den ersten drei Monaten um 13,7 Prozent auf 12.100 zu. Bei den Zweifamilienhäusern gab es einen stärkeren Anstieg von 23,2 Prozent auf 3600. In ‌Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die ⁠Bauaufsichtsbehörden 33.100 Neubauwohnungen. Das waren 14,9 ⁠Prozent mehr. Bei Wohnheimen gab es dagegen einen Rückgang um 3,1 Prozent auf 2800.

Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im April massiv verschlechtert. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel von minus 19,3 Punkten im Vormonat auf minus 28,4 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit vier Jahren, als der russische Einmarsch in die Ukraine für Belastung sorgte. "Die geopolitische Unsicherheit belastet inzwischen auch den Wohnungsbau in Deutschland", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Mit ⁠fragilen Lieferketten und steigenden Finanzierungskosten kommen mehrere Risiken gleichzeitig auf den Bau zu."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)