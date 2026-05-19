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Accelleron Industries AG: Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über CHF 100 Millionen



19.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR

Accelleron lanciert Aktienrückkaufprogramm über CHF 100 Millionen

Laufzeit vom 20. Mai 2026 bis zum 19. Mai 2028

Durchführung über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

Rückgekaufte Aktien sollen unter Nutzung des Kapitalbands vernichtet werden

Baden, Schweiz, 19. Mai 2026 – Accelleron wird am 20. Mai 2026 das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu CHF 100 Mio. lancieren. Das Programm ist Teil von Accellerons ausgewogenem und diszipliniertem Kapitalallokationsrahmen.

Das Aktienrückkaufprogramm läuft vom 20. Mai 2026 bis zum 19. Mai 2028. Im Rahmen des Programms beabsichtigt Accelleron, Aktien im Umfang von maximal CHF 100 Mio. zurückzukaufen. Auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 15. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange entspricht dies maximal 1'179'941 Namenaktien.

Die maximale Anzahl an Aktien, die pro Handelstag zurückgekauft werden dürfen, sowie wöchentliche Aktualisierungen zum Fortschritt des Aktienrückkaufprogramms werden auf der Investor‑Relations‑Website von Accelleron veröffentlicht: https://accelleron.com/investors/share-buyback.

Per 19. Mai 2026 hält Accelleron 459’063 eigene Aktien.

Die im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien sollen unter Nutzung des Kapitalbands vernichtet werden.

Der Aktienrückkauf erfolgt über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde als Ausführungsbank mandatiert.

-Ende-



Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Exchange) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten über 3’200 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Wichtige Daten 2026

27. August 2026: Halbjahresbericht 2026

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Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aussagen über die Aussichten für die Geschäfte von Accelleron. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Faktoren, die die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können, einschliesslich der globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Branchen, die wichtige Märkte für Accelleron sind. Es gibt zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Accelleron liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, und die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine angegebenen Ziele zu erreichen. Obwohl Accelleron davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden.

Zusatzmaterial zur Meldung:

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Accelleron Industries AG Bruggerstrasse 71a 5401 Baden Schweiz E-Mail: investors@accelleron-industries.com Internet: https://accelleron.com/ ISIN: CH1169360919 Valorennummer: 116936091 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2329358

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