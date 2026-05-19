ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Bayer auf 50 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
@TimoBaudzus: 20 Jahre Aktienmarkt – 11 fundamentale Lektionen für dein Depot! | Invest 2026gestern, 14:55 Uhr · Börse Stuttgart
Das 100.000 € Dividenden-Ziel: Genial oder viel zu riskant? | Invest 2026 | Creator Space Live13. Mai · Börse Stuttgart
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee16. Mai · Acatis