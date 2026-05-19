ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Rekorddividende für AktionäreSonova wächst dank neuer Hörgeräte - Starker Franken bremstgestern, 05:56 Uhr · Reuters
Aktien New York AusblickWall Street mit Verlusten erwartet - Iran-Krieg und Ölpreise belastengestern, 12:43 Uhr · dpa-AFX
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBWgestern, 12:00 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Aktien New York: Verluste dominieren - Iran-Hoffnungen helfen nicht langegestern, 17:52 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee16. Mai · Acatis