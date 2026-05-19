ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

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