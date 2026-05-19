ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst Craig McDowell am Montagabend. Hinzu komme ein größerer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST

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