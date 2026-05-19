Bas fordert gesetzlichen Schutz von Beschäftigten-Daten bei KI-Nutzung

Berlin, ⁠19. Mai (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat ein eigenes Gesetz zum Schutz von Beschäftigtendaten beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert. Damit solle ‌Rechtssicherheit etwa bei der Ortung von Mitarbeitern in der Logistikbranche geschaffen werden, sagte die ⁠SPD-Co-Chefin ⁠am Dienstag laut Redetext auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin. Dies führe bei Beschäftigten zur Sorge vor permanenter Überwachung und pausenloser Kontrolle. Grundsätzlich müsse bei der ‌Nutzung von KI in der ‌Arbeitswelt der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Die europäische KI-Verordnung schaffe zwar eine gute Grundlage, doch ⁠in vielen Bereichen herrsche noch Unsicherheit, sagte ‌Bas. Insbesondere bei sensiblen ⁠Anwendungsfällen wie Bewerbungsverfahren oder Leistungsbewertungen müsse sichergestellt sein, "dass die Maschine nicht das letzte Wort hat". KI führe in ‌Deutschland eher zu ⁠einem Jobumbau als zu ⁠einem Jobabbau. Eine massive Förderung der Weiterbildung sei daher entscheidend. Bas warnte zudem vor einer wachsenden KI-Lücke zwischen den Geschlechtern, die besonders bei jungen Arbeitskräften zu beobachten sei.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)