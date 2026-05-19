Bas will "digitalen Wildwuchs" bei Sozialleistungen beenden

Berlin, ⁠19. Mai (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will Sozialleistungen stärker digitalisieren. Dazu werde sie am Mittwoch mit Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) ein Expertengremium einsetzen, sagte ‌die SPD-Co-Chefin am Dienstag laut Redetext auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin. Ziel sei es, ⁠die ⁠bisherigen "IT-Inseln" von Bund, Ländern und Kommunen zu überwinden. Bas sprach von einem "digitalen Wildwuchs", mit dem Schluss sein müsse.

Viele Menschen erlebten heute einen Staat, der zu langsam, zu kompliziert ‌und zu schwerfällig geworden sei, ‌sagte Bas. "Es kann nicht sein, dass nahezu unser gesamtes Leben digital wird. Und man dann ⁠aber bei Ämtern und Behörden weiterhin Fax ‌und Drucker benötigt." Die ⁠Ministerin betonte, sie klemme sich persönlich hinter das Vorhaben. Sie wolle den Sozialstaat "nicht kleiner machen, sondern klüger".

Die Einsetzung des Gremiums ‌sei eine Folge ⁠der Vorschläge der Kommission ⁠zur Sozialstaatsreform. Geplant sei unter anderem ein neues digitales Sozialportal, über das Bürgerinnen und Bürger Anträge stellen und Bescheide einsehen könnten. Ein moderner Staat müsse verständlich und bürgernah funktionieren, sagte Bas.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)