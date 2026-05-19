Bosch sichert sich Großauftrag von Mercedes für E-Motoren
Frankfurt, 19. Mai (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch hat einen Großauftrag von Mercedes-Benz für die Lieferung von Elektromotoren erhalten. Der Technologiekonzern solle bis in die 2030er Jahre eine große Stückzahl an E-Motoren für die nächste Generation elektrischer Antriebe des Autobauers liefern, teilte Bosch am Dienstag mit. Finanzielle Details wurden zunächst nicht genannt. Der neue Auftrag bekräftige die langjährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz, sagte der Chef der Zuliefersparte Bosch Mobility, Markus Heyn.
Trotz eines hohen Preis- und Wettbewerbsdrucks sowie regional unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten sieht sich Bosch bei der Elektromobilität auf Kurs. Im Jahr 2025 habe das Unternehmen weltweit mehr als 70 Kundenprojekte an Land gezogen, hieß es in der Mitteilung weiter. Aktuell beliefere Bosch mehr als 50 Automobilhersteller weltweit mit Technik und Lösungen für E-Autos. Hohe Stückzahlen und damit deutliche Skaleneffekte seien ein Vorteil bei Bosch, erklärte Heyn.
(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)