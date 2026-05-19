Bosch sichert sich Großauftrag von Mercedes für E-Motoren

Frankfurt, ⁠19. Mai (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch hat einen Großauftrag von Mercedes-Benz für die Lieferung von Elektromotoren erhalten. Der Technologiekonzern ‌solle bis in die 2030er Jahre eine große Stückzahl an E-Motoren für ⁠die nächste ⁠Generation elektrischer Antriebe des Autobauers liefern, teilte Bosch am Dienstag mit. Finanzielle Details wurden zunächst nicht genannt. Der neue Auftrag bekräftige die ‌langjährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz, ‌sagte der Chef der Zuliefersparte Bosch Mobility, Markus Heyn.

Trotz eines hohen Preis- ⁠und Wettbewerbsdrucks sowie regional unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten sieht ‌sich Bosch bei ⁠der Elektromobilität auf Kurs. Im Jahr 2025 habe das Unternehmen weltweit mehr als 70 Kundenprojekte an ‌Land gezogen, ⁠hieß es in der ⁠Mitteilung weiter. Aktuell beliefere Bosch mehr als 50 Automobilhersteller weltweit mit Technik und Lösungen für E-Autos. Hohe Stückzahlen und damit deutliche Skaleneffekte seien ein Vorteil bei Bosch, erklärte Heyn.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)