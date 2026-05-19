Frankfurt, ⁠19. Mai (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenstart bleiben Dax-Anleger vorsichtig optimistisch. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent ‌auf 24.372 Punkte, nachdem er am Vortag um 1,5 Prozent zugelegt hatte. "Die Anleger mussten ⁠in ⁠den vergangenen 24 Stunden wieder zahlreiche Nachrichten bezüglich der Lage im Nahen Osten verarbeiten", konstatierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. Die Verschiebung des ‌Angriffs der USA auf den ‌Iran habe für etwas Rückenwind gesorgt.

Bei den Einzelwerten griffen Anleger vor allem bei Rüstungswerten ⁠zu. Die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt ‌gehörten mit Kursaufschlägen von ⁠rund vier Prozent zu den größten Gewinnern. Der Panzergetriebebauer Renk verteuerte sich um rund fünf Prozent. Dagegen brachen ‌die Aktien des ⁠Prothesenherstellers Ottobock in der ⁠Spitze um 13 Prozent ein, nach Vorwürfen des spekulativen Investors Grizzly. Der Leerverkäufer wirft dem Eigentümer hohe Schulden und dem Unternehmen aggressive Bilanzierungsmethoden vor. Ottobock äußerte sich zunächst nicht.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)