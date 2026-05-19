Dax Chartanalyse 19.05.2026

Käufer melden sich zurück: 25.000er-Marke im Blick

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.65025.000
Dax-Unterstützung24.00023.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung lautete wie folgt:

“Diese Zone (24.000 Punkte...) fungiert aktuell als Horizontalwiderstand und dürfte die Käufer zunächst bremsen. Kann der deutsche Leitindex dieses Level allerdings heute direkt wieder überwinden und sich oberhalb der runden Marke etablieren, wären in den kommenden Tagen weitere Zugewinne denkbar. Scheitern die Käufer hingegen im Bereich um 24.000 Punkte wäre, mit erneutem Verkaufsdruck zu rechnen. Das Zünglein an der Waage dürften - wie so oft in den vergangenen Wochen - die Schlagzeilen im Iran-Konflikt werden.“

Die Schlagzeilen zum Iran-Krieg waren erwartungsgemäß das Zünglein an der Waage im Dax. Da diese gestern Nachmittag positiv ausfielen, konnte sich der deutsche Leitindex wieder deutlich über die 24.000er-Marke absetzen.

Dax-Ausblick: 

Der Index notiert nun bereits schon wieder etwa 600 Punkte oberhalb des Kursniveaus von vor 24 Stunden und läuft kurzfristig in den überkauften Bereich. Nach dem Überwinden der Abwärtstrendlinie (grau) im Stundenchart und in Anbetracht des starken Aufwärtsmomentums der vergangenen Stunden kommen Shortpositionen derzeit nicht in Frage.

Im Gegenteil, nach einer Konsolidierung des jüngsten Anstiegs - immerhin 1.000 Punkte seit dem vorbörslichen Tief von gestern Morgen - ist tendenziell eine Fortsetzung auf der Oberseite in Richtung 25.000er-Marke zu favorisieren aus charttechnischer Sicht.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9S8U) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 19.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.147,74 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY4X1E) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 19.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.995,91 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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