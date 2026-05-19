Der Dax kann sich am Dienstag mit einem robusten Auftakt weiter von der Marke von 24.000 Punkten absetzen. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei den Anlegern erst einmal gut an. Schon am Vortag hatte sich Hoffnung auf eine Annäherung breit gemacht, nachdem der Leitindex unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht war.

Im frühen Handel legte der Dax am Dienstag 0,55 Prozent auf 24.441 Punkte zu. Er orientierte sich damit in Richtung des Hochs aus der Vorwoche, das bei fast 24.500 Punkten liegt. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Morgen auch gut ein halbes Prozent auf 31.593 Punkte zu. Auf europäischer Bühne stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent.

Am Vorabend ließ Trump verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social.

Aixtron-Aktie steigt nach neuem Auftrag

Die Aktien von Aixtron haben am Dienstagmorgen positiv auf die Bestellung mehrerer ihrer sogenannten MOCVD-Systeme von Lumentum reagiert. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie kletterten in den ersten Handelsminuten um rund zwei Prozent auf 52,48 Euro.

Damit näherten sie sich wieder ihrem Hoch seit 25 Jahren, das sie in der vergangenen Woche mit 55,28 Euro erreicht hatten. Die Aktie ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

Hornbach-Aktie dreht ins Plus

Die Anleger der Hornbach Holding verzeihen am Dienstag einen verhaltenen Ausblick. Lag der erste Kurs noch knapp im Minus, konnten die Aktien zuletzt 2,4 Prozent auf 80,10 Euro zulegen. Nachdem sich der Kurs jüngst dem März-Tief von 74 Euro genähert hatte, wurden die Aktien nach etwas mehr als einer Woche wieder über 80 Euro gehandelt. Gut an kam, dass Unternehmenschef Albrecht Hornbach den Start in die Frühjahrssaison als erfreulich bezeichnete.

Als Nachzügler der Berichtssaison hatte das Unternehmen finale Zahlen vorgelegt, die die zuvor schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten. Hornbach geht davon aus, dass der anhaltende Kostendruck auch in den kommenden Monaten belasten wird. Auf bereinigter Basis wird ein stabiles operatives Ergebnis (Ebit) avisiert, während Analysten mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Experten sehen denn auch etwas Abwärtspotenzial für den Marktkonsens.

(Mit Material von dpa-afx)

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