DAX startet fest – internationale Märkte zeigen sich schwächer
Der DAX startet kaum verändert in den Handel und bewegt sich leicht im Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Auftakt schwächer. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls mit leichten Abschlägen erwartet, wobei insbesondere Technologiewerte nachgeben. In Asien beendete der Nikkei den Handelstag mit spürbaren Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Aus Japan kommen robuste Konjunkturdaten: Die Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als prognostiziert, getragen vor allem von Konsum und Außenhandel. Gleichzeitig bleibt der Ausblick wegen steigender Energiepreise und geopolitischer Risiken gedämpft.
Im Nahen Osten sorgen neue diplomatische Signale für leichte Entspannung. Ein geplanter Militärschlag der USA gegen den Iran wurde vorerst ausgesetzt, um Verhandlungen Raum zu geben.
Am Rohstoffmarkt reagierten die Ölpreise entsprechend mit Abschlägen, nachdem sie zuvor deutlich gestiegen waren.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Hornbach gerät unter Druck. Die Aktie gibt nach Veröffentlichung der finalen Jahreszahlen nach. Zwar konnte der Konzern den Umsatz steigern und stabile Ergebnisse vorlegen, der Ausblick bleibt jedoch zurückhaltend. Insbesondere Kostendruck und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld begrenzen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr.
Aixtron zählt zu den Gewinnern des Tages. Ein neuer Großauftrag aus den USA sorgt für erhöhte Nachfrage nach den Papieren und deutliche Kursgewinne. Die Nachricht unterstreicht die starke Position im Markt für Halbleiterausrüstung.
Deutlich schwächer präsentiert sich Ottobock. Ein kritischer Bericht eines Short-Sellers belastet das Vertrauen der Investoren und führt zu kräftigen Kursabschlägen bei gleichzeitig erhöhtem Handelsvolumen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN77BF
|6,81
|23791,315753 Punkte
|36,33
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HM
|20,84
|26496,605247 Punkte
|11,75
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN60UD
|24,45
|21993,186871 Punkte
|9,95
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN4F29
|16,42
|22861,108903 Punkte
|15,26
|Open End
|Gold
|Bull
|UN6K56
|7,80
|4475,542819 USD
|50,09
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amanzon.com Inc.
|Call
|HD27RN
|1,65
|250,00 USD
|11,06
|17.06.2026
|AMD Inc.
|Call
|HD4LJN
|4,23
|390,00 USD
|6,02
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UN74D7
|2,90
|23900,00 Punkte
|26,52
|12.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG342A
|7,5
|1600,00 EUR
|5,03
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UG7GHF
|23,62
|22900,00 Punkte
|7,83
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UN1XZX
|1,32
|937,795355 EUR
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN78ZE
|2,67
|23500,928579 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|UN5NLK
|1,75
|23095,774602 Punkte
|20
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2YQZ
|1,07
|25927,856618 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN7P84
|1,70
|1055,001712 EUR
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;
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