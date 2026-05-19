Vorbörse 19.05.2026

Dax trotz Iran-Hoffnung im Minus erwartet

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Dax kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.238 Punkte. Tags zuvor war der Dax unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht, hatte mit einer starken Kehrtwende seine viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien aber doch gehalten.

Am frühen Montagnachmittag machte sich plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

US-Börsen: Gewinnmitnahmen bremsen Kurse

Die New Yorker Börsen haben am Montag letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat, gab den Kursen letztlich wenig Schub. Ähnliches galt davor für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen - eine Hauptforderung Teherans für für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Um drei Tage verschoben
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestopptheute · 03:41 Uhr · dpa-AFX
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von rund 0,3 Prozent auf 49.686 Punkte. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,6 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Der marktbreite S&P 500, der erst am Donnerstag eine Bestmarke aufgestellt hatte, ging letztlich nahezu unverändert aus dem Handel. Für den am Donnerstag ebenfalls rekordhohen Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,45 Prozent auf 28.994 Zähler bergab.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.686+ 0,32 Prozent
S&P 5007.403- 0,07 Prozent
Nasdaq28.994- 0,45 Prozent

Asien: Börsen überwiegend im Minus

An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag überwiegend nach unten gegangen. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 trotz überraschend guter Wirtschaftsdaten und eines leicht gesunkenen Ölpreises rund eine Stunde vor Handelsende ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab im späten Handel knapp ein Prozent nach. An der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab es dagegen leichte Kursgewinne beim Hang-Seng-Index.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22560.450- 0,60 Prozent
Hang Seng25.723+ 0,19 Prozent
CSI 3004.818- 0,32 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,24- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,14- 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,61- 0,014 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1641- 0,14 Prozent
Dollar in Yen158,94+ 0,08 Prozent
Euro in Yen185,03- 0,07 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent109,80 USD- 2,30 USD
WTI106,99 USD- 1,67 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 50 (48) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 39,10 (35,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

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- CITIGROUP HEBT KNORR-BREMSE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 123 (116) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 17,30 (15,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT GERRESHEIMER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26,80 (34,10) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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