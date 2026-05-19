DAX® - Wo kommen neue Impulse her?

Mit einem Kursplus von 350 Punkten ist der DAX® sehr freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Charttechnisch spiegelt sich diese Entwicklung in der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.118 Punkten) und dem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 24.330 Punkten) nieder. Aus Sicht der Candlestickanalyse steht sogar ein „bullish engulfing“ – also ein konstruktives Kerzenmuster zu Buche. Übergeordnet pendelt das Aktienbarometer in den letzten Wochen dagegen lediglich seitwärts. Das ist ein gutes Stichwort, denn längerfristig betrachtet, notieren die deutschen Standardwerte auf dem Niveau von Juni 2025. Um die aktuelle Lethargie aufzubrechen, müsste der DAX® eine weitere Kurslücke schließen – konkret, das Gap vom 8. Mai bei 24.514/24.651 Punkten. Auf der Unterseite stellt indes der Durchschnitt der letzten 200 Tage eine erste wichtige Unterstützung dar, ehe das gestrige Tagestief (23.797 Punkte) zusammen mit dem unteren Bollinger Band und der 50-Tage-Glättung (akt. bei 23.762/23.733 Punkten) einen massiven „support“ bildet.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.