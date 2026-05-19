Deutsche Bank in London verletzte Russland-Sanktionen - Geldstrafe

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

London, ⁠19. Mai (Reuters) - Die Londoner Niederlassung der Deutschen Bank ist wegen Verstößen gegen Russland-Sanktionen mit einer Geldstrafe von 165.000 Pfund (rund ‌142.000 Euro) belegt worden. Die Londoner Tochterbank des größten deutschen Geldhauses habe im ⁠Juni ⁠und Juli 2022 zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 635.619 Pfund an die Tochterfirma eines sanktionierten russischen Unternehmens abgewickelt, teilte die britische Behörde ‌für die Umsetzung von Finanzsanktionen (OFSI) ‌am Dienstag mit. Die Bank habe die Aufseher selbst auf die Verstöße ⁠aufmerksam gemacht. "Wir haben unser System zur Einhaltung ‌von Sanktionen und ⁠die damit verbundenen Prozesse in allen Bereichen gestärkt und werden dies auch weiterhin tun", erklärte die Bank.

Einen ‌Monat zuvor ⁠hatte die Deutsche Bank ⁠die Aufsichtsbehörden auf mögliche Verstöße gegen eine Vorschrift hingewiesen, nach der die Einlagen russischer Privatpersonen 100.000 Euro nicht überschreiten dürfen.

(Bericht von Kirstin Ridley, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsaktie
Rheinmetall-Aktien erholen sich nach Kaufempfehlung spürbargestern, 13:33 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Insidern zufolge
Unicredit nimmt nicht an Commerzbank-Hauptversammlung teilheute, 09:53 Uhr · Reuters
Unicredit nimmt nicht an Commerzbank-Hauptversammlung teil
Italienischer Konkurrent mit Offerte
Commerzbank-Führung rät Aktionären von UniCredit-Angebot abgestern, 11:49 Uhr · Reuters
Commerzbank-Führung rät Aktionären von UniCredit-Angebot ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtigheute, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen