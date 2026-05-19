London, ⁠19. Mai (Reuters) - Die Londoner Niederlassung der Deutschen Bank ist wegen Verstößen gegen Russland-Sanktionen mit einer Geldstrafe von 165.000 Pfund (rund ‌142.000 Euro) belegt worden. Die Londoner Tochterbank des größten deutschen Geldhauses habe im ⁠Juni ⁠und Juli 2022 zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 635.619 Pfund an die Tochterfirma eines sanktionierten russischen Unternehmens abgewickelt, teilte die britische Behörde ‌für die Umsetzung von Finanzsanktionen (OFSI) ‌am Dienstag mit. Die Bank habe die Aufseher selbst auf die Verstöße ⁠aufmerksam gemacht. "Wir haben unser System zur Einhaltung ‌von Sanktionen und ⁠die damit verbundenen Prozesse in allen Bereichen gestärkt und werden dies auch weiterhin tun", erklärte die Bank.

Einen ‌Monat zuvor ⁠hatte die Deutsche Bank ⁠die Aufsichtsbehörden auf mögliche Verstöße gegen eine Vorschrift hingewiesen, nach der die Einlagen russischer Privatpersonen 100.000 Euro nicht überschreiten dürfen.

(Bericht von Kirstin Ridley, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)