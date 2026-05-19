Deutsche Bank sieht mit KI mehr Spielraum für höhere Rendite

Die Deutsche Bank sieht bei ihrem Ziel zu mehr Rendite noch Spielraum - und setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Beim Bemühen im operativen Geschäft zwei Milliarden Euro einzusparen, sehe man nach dem ersten Quartal "noch größeres Potenzial", sagte Konzernchef Christian Sewing in einer Rede zur Hauptversammlung am 28. Mai, die am Dienstag vorab veröffentlicht wurde. "Das liegt nicht zuletzt am rapiden technologischen Fortschritt. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz übertrifft das Tempo die Erwartungen deutlich."

Schnellere Kredite für Mittelstand und Hausbauer

Für die Bank sei Technologie entscheidend, und das nicht nur bei den Kosten. "Sie macht uns effizienter, verbessert unsere Produkte und beschleunigt unseren Service." So entwickle die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft einen digitalen Banking-Assistenten für Kunden. "Er beantwortet Fragen rund um Mobile- und Online-Banking schnell, verlässlich und kontextbezogen - und wird mit jedem Feedback besser." Zugleich könnten sich Berater stärker auf komplexe Finanzfragen konzentrieren.

Auch bei Krediten würden Prozesse, die früher Monate dauerten, mit KI deutlich schneller. Im Mittelstand lasse sich die Dauer vom Erstkontakt bis zur Auszahlung eines Kredits um bis zu 95 Prozent verkürzen, sagte Sewing. "In der Baufinanzierung wollen wir sie bis 2028 um 60 Prozent senken - mit dem Ziel möglichst sofortiger Entscheidungen." Zudem könne KI bei Kontrollen helfen wie Kredit- und Compliance-Prüfungen.

"Wir trauen uns deutlich mehr zu"

Auch wegen der technologischen Entwicklung sei das Management überzeugt, in den kommenden Jahren mehr erreichen zu können als zuletzt angekündigt, sagte Sewing. "Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent ist für uns die Untergrenze - wir trauen uns deutlich mehr zu."

Die Deutsche Bank hatte 2025 einem Rekordgewinn von 9,7 Milliarden Euro vor Steuern erzielt und sich höhere Ziele gesetzt. Unter anderem sollen die Erträge - die gesamten Einnahmen - von zuletzt gut 32 Milliarden bis 2028 auf 37 Milliarden Euro steigen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei gut zehn Prozent.

Branchenweit verwenden Banken KI, um Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu sparen. Die Commerzbank setzt beim geplanten Abbau von rund 3.000 Jobs ebenfalls auf KI, wie Vorstandschefin Bettina Orlopp kürzlich der dpa sagte.