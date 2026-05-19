EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Björn Krausmann wird neuer Finanzvorstand (CFO)

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Steyr Motors AG: Björn Krausmann wird neuer Finanzvorstand (CFO)



19.05.2026 / 14:33 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Steyr Motors AG: Björn Krausmann wird neuer Finanzvorstand (CFO)

Steyr, Österreich, 19. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der Steyr Motors AG hat heute beschlossen, Björn Krausmann zum neuen Finanzvorstand (CFO) der Steyr Motors AG zu bestellen. Björn Krausmann wird sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 1. Juni 2026 antreten. Krausmann wird damit als zweites Vorstandsmitglied neben dem bisherigen Alleinvorstand Julian Cassutti (CEO) bestellt. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren.

Weitere Informationen zum neuen CFO werden zeitnah im News-Bereich auf der Webseite der Gesellschaft (https://ir.steyr-motors.com/publikationen/#news) veröffentlicht.



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Steyr Motors AG

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

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Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Steyr Motors AG Im Stadtgut B1 4407 Steyr Österreich Telefon: +43 7252 2220 E-Mail: office@steyr-motors.com Internet: https://www.steyr-motors.com/de/ ISIN: AT0000A3FW25 WKN: A40TC4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2329764

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