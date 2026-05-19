EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Petra Steffi Kreusel, Kauf von Aktien im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.05.2026 / 17:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Petra Steffi
|Nachname(n):
|Kreusel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Telekom AG
b) LEI
|549300V9QSIG4WX4GJ96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005557508
b) Art des Geschäfts
|Kauf von Aktien im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,86 EUR
|9.973,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,86 EUR
|9.973,88 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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