EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.05.2026 / 16:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Walter
|Nachname(n):
|Pichler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DLB-Anlageservice AG
b) LEI
|529900VC4DUE5H8MQE49
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005540306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|19,4000 EUR
|3.550,20 EUR
|19,6000 EUR
|6.566,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|19,53 EUR
|10.116,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Stuttgart
|MIC:
|XSTU
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DLB-Anlageservice AG
|Weidenweg 10
|86984 Prem
|Deutschland
|Internet:
|www.dlb-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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