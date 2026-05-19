EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.2026 / 16:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Walter
Nachname(n):Pichler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DLB-Anlageservice AG

b) LEI

529900VC4DUE5H8MQE49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005540306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
19,4000 EUR3.550,20 EUR
19,6000 EUR6.566,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
19,53 EUR10.116,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DLB-Anlageservice AG
Weidenweg 10
86984 Prem
Deutschland
Internet:www.dlb-ag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104992 19.05.2026 CET/CEST

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