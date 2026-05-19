EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,28 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 12,6 Milliarden US-Dollar betragen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,28 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 12,6 Milliarden US-Dollar betragen



19.05.2026 / 23:25 CET/CEST

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Bitmine hält mehr als 4,37 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 87 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Ethereum profitiert weiterhin vom doppelten Rückenwind durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie durch den wachsenden Bedarf agentenbasierter KI-Systeme an öffentlichen und neutralen Blockchains

Bitmine wurde mit Wirkung zum 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") hochgestuft.

Bitmine verfügt über 4.712.917 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.191 US-Dollar pro ETH einem Wert von 10,3 Milliarden $ entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine besitzt Eightco-Anteile (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Eightco ist damit mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Bitmine Crypto + gesamte Barbestände + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 12,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,28 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 685 Millionen US-Dollar und weitere Krypto-Bestände

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 133. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 857 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert seiner Bestände aus Kryptowährungen, Barmitteln und „Moonshots" auf 12,6 Milliarden US-Dollar beläuft.

Bitmine Weekly Update

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") gewechselt ist. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.

Zum 17. Mai 2026 um 16:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.278.462 ETH zu einem Preis von 2.191 US-Dollar pro ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 202 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 83 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 685 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,37 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorsitzenden (Link hier) für Mai 2026.

Der CLARITY Act wurde letzte Woche vom Bankenausschuss des Senats gebilligt und wird noch in diesem Jahr dem gesamten Senat zur Abstimmung vorgelegt. Dieser Gesetzesentwurf schafft den notwendigen regulatorischen Rahmen für die Kryptoindustrie und definiert Dezentralisierung klar, stärkt den Verbraucherschutz und die Bekämpfung von Geldwäsche (AML).

„Der CLARITY Act bietet die notwendige regulatorische Klarheit für die Kryptoindustrie und die Wall Street, um die nächste Generation von Finanzprodukten und -architekturen aufzubauen", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Es sind noch viele Schritte und Hürden zu überwinden, bevor der CLARITY Act Gesetz wird. Aber wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung höher ist als die 61 %, die auf Polymarket.com angegeben sind."

„In der vergangenen Woche haben wir 71.672 ETH erworben. Wir betrachten den jüngsten Rückgang von ETH unter 2.200 $ als attraktive Gelegenheit. Bitmine wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2026 die ‚Alchemie der 5 %' erreichen", erklärte Lee.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Obwohl MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 17. Mai 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.712.917 (10,3 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.191 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. „Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 324 Millionen US-Dollar jährlich (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,80 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge betragen derzeit 289 Millionen US-Dollar. Und diese 4,7 Millionen ETH machen über 89 % der 5,28 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Bitmines eigene Staking-Aktivitäten erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,80 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Mit seinen Krypto-Beständen steht Bitmine auf Platz 1 unter den Ethereum-Treasuries und weltweit auf Platz 2 der Treasuries, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die Berichten zufolge 818.869 BTC im Wert von 64,1 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 857 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 15. Mai 2026) und belegte damit Platz 133 in den USA, hinter Applied Digital Corp (Platz 132) und vor Capital One Financial Corp (Platz 134) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).

Der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der bekannten Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Erklärung des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) den Fortschritt und das Erreichen der Ziele des Unternehmens beim Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemie der 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens zur Entwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Charakterisierung als „Wertspeicher in Kriegszeiten" sowie seiner Entwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der künftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarkts, einschließlich Aussagen, wonach ETH sich in der „Endphase des Mini-Krypto-Winters" befinden könnte; (iv) das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die entsprechenden Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien mit wertsteigernder Wirkung einzuziehen, sowie zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, der Ausweitung auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen sowie Ökosystempartner und der prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen sowie -Belohnungen; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie agentenbasierter KI-Systeme, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen sowie digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten, sein Aktienrückkaufprogramm sowie sein geplantes künftiges Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung sowie SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; die Volatilität sowie Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; und den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Clarity Act signed into law in 2026?

STAKING: BMNR now staking over 4.7 million ETH

ALCHEMY OF 5%: BMNR ranked #133 by 5D avg daily $ volume

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

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Cision

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