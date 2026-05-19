EQS-News: Börse Hannover: Comeback der nachhaltigen Investments - Global Challenges Index auf Allzeithoch

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Börse Hannover: Comeback der nachhaltigen Investments - Global Challenges Index auf Allzeithoch



19.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Comeback der nachhaltigen Investments - Global Challenges Index auf Allzeithoch Hannover, 19. Mai 2026 – Der Global Challenges Index (GCX) - Nachhaltigkeitsindex der Börse Hannover - hat aktuell mit einer Performance von 408 Prozent seit seiner Auflage im September 2007 einen neuen Höchststand erreicht. In einem herausfordernden Marktumfeld, geprägt durch internationale Krisenherde, gestörte Lieferketten, steigende Inflation und explodierende Energiepreise beweist der GCX damit Widerstandsfähigkeit und Stabilität.



„Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, weil das Thema Nachhaltigkeit in den zurückliegenden Jahren vor besonderen Herausforderungen stand. Dazu zählten eine ausufernde Regulatorik, der Rückzug der Trump-Administration aus der Förderung nachhaltiger Projekte und last but not least die überdurchschnittliche Performance von „nicht nachhaltigen“ Investments in den Bereichen Rüstung und fossile Energieträger“, erläutert Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.



Allein in den zurückliegenden 12 Monaten (Stand 18.05.2026) konnte der GCX eine Performance von 27 Prozent erzielen und damit konventionelle Indizes wie DAX (+ 1,5 Prozent), EuroStoxx50 (+ 8 Prozent) und MSCI World (+ 24 Prozent) im gleichen Zeitraum teilweise deutlich übertreffen.



„Die Konsolidierungsphase von nachhaltigen Aktienanlagen scheint beendet und es zeichnet sich eine Rückkehr zum langfristigen, positiven Trend nach oben ab. Die Bedeutung von Ressourcen, Energieverbrauch und Klimaschutz rückt wieder stärker in den Fokus der Menschen“, so Janssen weiter.



Die Top-Performer des GCX in den zurückliegenden 12 Monaten sind folgende Unternehmen:

Intel Corp.+ 385 %

Solaria Energia + 281 %

Nordex SE + 171 %

Aurubis AG + 167 %

STMicroelectronics + 129 %

Die 50 Unternehmen des GCX werden anhand ihrer ESG-Performance, u. a. anhand des ESG Corporate Ratings, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das SDG Solutions Assessment ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.



Verschiedene Lizenznehmer bieten aktuell Fondsprodukte auf Basis des GCX an und ermöglichen damit auch Privatanlegern, in die 50 nachhaltigen Unternehmen zu investieren. Einige dieser GCX-Investmentfonds wurden mehrfach vom FNG und der Stiftung Warentest für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet.



https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-produkte/



Hinweise für Redakteure

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter: https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/

Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie unter: https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/

Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein Geschäftsfeld der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX)und der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Angebot wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Pressekontakt

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Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

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