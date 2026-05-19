EQS-News: Formycon erweitert kommerzielles Portfolio: Aflibercept-Biosimilars Ahzantive® und Baiama® in der Europäischen Union verfügbar

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Formycon erweitert kommerzielles Portfolio: Aflibercept-Biosimilars Ahzantive® und Baiama® in der Europäischen Union verfügbar



19.05.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 19. Mai 2026



Formycon erweitert kommerzielles Portfolio: Aflibercept-Biosimilars Ahzantive® und Baiama®in der Europäischen Union verfügbar

FYB203 (Aflibercept) ist ab sofort als Fertigspritze unter den Markennamen Ahzantive® und Baiama® in der Europäischen Union verfügbar

Schrittweise Einführung über mehrere Kommerzialisierungspartner in europäischen Schlüsselmärkten

Multipartner-Ansatz stärkt Marktdurchdringung und unterstreicht Formycons FYB4Growth-Strategie

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) gibt gemeinsam mit ihrem Lizenzpartner Klinge Biopharma GmbH („Klinge“) die Markteinführung des Eylea®1-2mg-Biosimilars FYB203 in der Europäischen Union bekannt. Damit realisiert Formycon einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und erweitert sein kommerzielles Portfolio auf drei eigenentwickelte Biosimilars. Die Markteinführung der Ahzantive®2- und Baiama®3-Fertigspritze („PFS“) über mehrere Kommerzialisierungspartner startete am 15. Mai 2026 in europäischen Schlüsselmärkten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Die Einführung in weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern erfolgt schrittweise über die nächsten Wochen und Monate.

Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, sagte: „Mit dem Launch von Ahzantive® und Baiama® erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der kommerziellen Skalierung unseres Portfolios. Im Rahmen unserer FYB4Growth-Strategie werden wir unser Biosimilar in der heterogenen europäischen Marktlandschaft mit mehreren starken Lizenzpartnern breit positionieren und Patientinnen und Patienten mit schweren Netzhauterkrankungen eine weitere sichere, wirksame und kosteneffiziente Behandlungsoption zugänglich machen.“

Im März 2026 hat Formycon eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc. („Regeneron“) und Bayer Healthcare LLC („Bayer“) geschlossen und damit die Markteinführung in Europa ab dem 15. Mai 2026 sichergestellt. Bereits im Oktober 2025 hatte Formycon im Rahmen einer Vereinbarung mit Regeneron den US-Vermarktungsstart im 4. Quartal 2026 – unter bestimmten Umständen möglicherweise auch früher – gesichert.

Ahzantive® und Baiama® kommen in Europa als anwenderfreundliche Fertigspritze auf den Markt. Die Fertigspritze wurde gezielt für die Anforderungen intravitrealer Injektionen entwickelt und ermöglicht eine effiziente und sichere Behandlung von Patienten mit neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und anderen schweren Netzhauterkrankungen. Die Einführung der Injektionslösung in einer Durchstechflasche („Vial“) erfolgt in ausgewählten Regionen im Laufe der kommenden Monate.

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1)Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.

2)Ahzantive® ist eine eingetragene Marke von Klinge Biopharma GmbH

3)Baiama® ist eine eingetragene Marke von Klinge Biopharma GmbH

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl eines vielversprechenden Biosimilar-Kandidaten über die verschiedenen Entwicklungsschritte bis hin zur Lieferung des zugelassenen und vermarktungsfähigen Produktes ab. Darüber hinaus verfügt Formycon über umfassende Expertise in der Planung, Steuerung und Überwachung der Lieferkette sowie der internationalen Produktlogistik. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab, FYB202/Ustekinumab und FYB203/Aflibercept hat Formycon bereits drei Biosimilars auf dem Markt. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB206/Pembrolizumab und FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert:

FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über #FYB4Growth

Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development‑Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: +49 89 864667 100 Fax: +49 89 864667 110 E-Mail: ir@formycon.com Internet: www.formycon.com ISIN: DE000A1EWVY8, NO0013586024 WKN: A1EWVY, A4DFJH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo EQS News ID: 2329148

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