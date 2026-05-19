EQS-News: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,97 Euro je Aktie

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Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,97 Euro je Aktie



19.05.2026 / 16:33 CET/CEST

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Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,97 Euro je Aktie

Duderstadt, 19. Mai 2026

Geschäftsjahr 2025: zweistelliges Umsatzwachstum im Kerngeschäft und Rekordergebnis

Tania von der Goltz in den Aufsichtsrat gewählt

CEO Oliver Jakobi bestätigt weiteren profitablen Wachstumskurs

Innovationen und ein skalierbares Geschäftsmodell treiben Wachstum weiter voran

Ottobock, der globale Marktführer für Human Bionics, hat heute seine erste ordentliche Hauptversammlung nach erfolgreichem Börsengang im Oktober 2025 abgehalten.

Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA, blickte in seiner Rede auf die wesentlichen Entwicklungen in der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte von Ottobock zurück, in der der jüngste Börsengang einen weiteren wichtigen Meilenstein markierte. Darüber hinaus zog er eine positive Bilanz zum Rekordgeschäftsjahr 2025, das Ottobock mit einem Umsatzplus im Kerngeschäft von 11,7 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro und einem bereinigten Konzernergebnis von 177,3 Mio. Euro abgeschlossen hat.

„2025 war das finanziell erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte. Wir haben damit unter Beweis gestellt, dass wir unsere Marktposition in profitables Wachstum umsetzen“, sagte Oliver Jakobi. „Wir haben gezeigt, dass wir Innovationen erfolgreich in den Markt und in die Erstattungssysteme bringen. 2025 war ein Jahr, in dem wir genau dort geliefert haben, wo Ottobock seit jeher stark ist: bei der Versorgung unserer Patienten.“

Die guten Finanzergebnisse beruhen auf der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie. In dessen Kern steht Ottobocks globale Plattform zur Skalierung von Innovationen im Bereich Human Bionics.

So wurden 2025 zahlreiche neue Innovationen in die globalen Märkte eingeführt. Hervorzuheben sind zum Beispiel das mikroprozessorgesteuerte Kniegelenk Genium X4 für hochaktive Nutzer sowie die nächste Generation des Neuromodulationsanzugs Exopulse Suit. Neu etablierte Erstattungen für hochwertige prothetische Komponenten und mikroprozessorgesteuerte Orthesensysteme in den USA, Frankreich und Japan stärkten das Wachstum ebenfalls. Parallel zur Produktoffensive wurde die globale Expansionsstrategie des Ottobock Patient Care-Netzwerks erfolgreich vorangetrieben, zum Beispiel mit Akquisitionen in Belgien, Frankreich und Australien.

CEO Oliver Jakobi gab in diesem Zusammenhang einen Ausblick auf die zahlreichen weiteren Produktinnovationen, die das Unternehmen aktuell in Leipzig im Rahmen der OTWorld 2026 vorstellt, der weltweit größten Messe für die O&P-Industrie.

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte im Nachgang dem Vorschlag von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,97 Euro je Aktie zu zahlen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses und liegt damit innerhalb der strategischen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung zwischen 30 und 40 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses vorsieht. Insgesamt schüttet Ottobock damit 62,1 Mio. Euro an seine Aktionärinnen und Aktionäre aus.

Außerdem wurde Tania von der Goltz in den Aufsichtsrat gewählt. Sie war bis 2025 als Chief Financial Officer bei der Heidelberger Druckmaschinen AG tätig und übernimmt im Ottobock Aufsichtsrat die Position von Jurate Keblyte, die planmäßig nach fünf Jahren das Kontrollgremium verlässt.

Alle weiteren Abstimmungsergebnisse finden Sie hier.

Zu Beginn der Generaldebatte hat CEO, Oliver Jakobi Stellung zu einem heute veröffentlichen Internetbericht eines amerikanischen Shortsellers mit Shortpositionen in der Ottobock-Aktie genommen.

Nach erster Analyse des Unternehmens besteht der hierzu veröffentlichte Bericht im Wesentlichen aus einer Zusammenstellung von Sachverhalten, die in der öffentlichen Presseberichterstattung bereits behandelt wurden und die ganz überwiegend nicht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens betreffen. Der Bericht enthält zudem zahlreiche spekulative Behauptungen und irreführende Schlussfolgerungen.

Zu den in diesem Zusammenhang aufgeworfenen bilanzierungsbezogenen Fragestellungen ist festzuhalten, dass die Bilanzierung von Ottobock transparent ist und im Börsenprospekt und in den nachfolgenden Kapitalmarktberichten umfassend offengelegt wurde. Die dort dargestellten Bilanzierungsgrundsätze gelten unverändert fort. Es liegen uneingeschränkte Bestätigungsvermerke einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 vor.

Der Bericht enthält zudem verzerrende Darstellungen zu dem Anteil des Ottobock Geschäfts in Russland. Die Tätigkeit in Russland ist vollständig auf die zivile Versorgung der Bevölkerung ausgerichtet und steht im Einklang mit sämtlichen anwendbaren Sanktionsvorschriften der Europäischen Union. Ottobock verfügt über umfassende Compliance-Prozesse und hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt.

Darüber hinaus trifft der Bericht Aussagen zu privaten Themen des mittelbaren Hauptaktionärs, die in keinem Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, der operativen Entwicklung oder der finanziellen Aufstellung von Ottobock stehen. Ottobock ist in seiner Geschäftstätigkeit sowie in seiner Finanzierung unabhängig von der persönlichen finanziellen Situation seiner einzelnen Aktionäre.

Ottobock wird sich im Nachgang der heutigen Hauptversammlung mit dem „short-biased report“ umfassend beschäftigen.

Kontakt Investoren:

Ottobock SE & Co. KGaA

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VP Investor Relations

Telefon: +49 151 556 848 07

E-Mail: julia.hartmann@ottobock.de

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Head of Corporate Communications

Telefon: +49 151 4416 1625

E-Mail: merle.florstedt@ottobock.de

Über Ottobock

Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

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