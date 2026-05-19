EQS-News: Huawei stellt seine Strategie für netzgebundene AIDC vor und gestaltet damit die Zukunft der Branche

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Huawei stellt seine Strategie für netzgebundene AIDC vor und gestaltet damit die Zukunft der Branche



19.05.2026 / 20:40 CET/CEST

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DONGGUAN, China, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. Mai 2026 fand in Dongguan der „2026 GlobalAIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch" unter dem Motto „Power the AI Era Forward" statt. An dem Gipfel nahmen fast 1.000 weltweit führende Persönlichkeiten, technische Experten und wichtige Partner aus den Bereichen Energie, intelligentes Computing und Telekommunikation teil. Sie tauschten sich über die Weiterentwicklung der Architektur von KI-Rechenzentren (AIDC) der nächsten Generation und über technologische Spitzeninnovationen aus und waren Zeugen der Vorstellung von Huaweis netzwerkintegrierter AIDC-Strategie.

Hou Jinlong, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident von Huawei Digital Power, hielt auf der Veranstaltung eine aufschlussreiche Grundsatzrede. Laut Hou verursachen die boomende KI-Branche, die weit verbreiteten großen Modelle und die zahlreichen KI-Agenten einen enormen Energiebedarf, der die weltweite AIDC-Kapazität ankurbeln wird. Strom ist für die Datenverarbeitung unverzichtbar; Energie ist die Grundlage für die langfristige Entwicklung der KI. Datenverarbeitung und Stromversorgung werden sich tiefgreifend ergänzen und gegenseitig stärken und so schrittweise ein integriertes Rahmenwerk schaffen, das neue Stromversorgungssysteme und KI-Infrastruktur zusammenführt. Eine zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für die hochwertige und nachhaltige Entwicklung von AIDC. Netzverträglichkeit ist für einen langfristigen, zuverlässigen und stabilen Betrieb unerlässlich. Hochspannungs-, Gleichstrom- und leistungselektronische Architekturen sind entscheidend für die Unterstützung von Rechenlasten mit extrem hoher Dichte. Darüber hinaus ist die Flüssigkeitskühlung zu einer unverzichtbaren Wahl für Rechenanwendungen mit extrem hoher Dichte geworden. Zuverlässige Flüssigkeitskühlungslösungen und ein intelligenter Betrieb und Wartung über den gesamten Lebenszyklus sind entscheidend. Zudem ist das Wesen von AIDC ein System zur Erzeugung von Rechenleistung, bei dem die Bereitstellungsgeschwindigkeit eng mit geschäftlichen Vorteilen und Investitionsrenditen verbunden ist.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy

Huawei Digital Power integriert Bit-, Watt-, Wärme- und Batterietechnologien (4T) tiefgreifend und konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie neue Energiesysteme und AIDC. Das Unternehmen hat umfassende Kompetenzen in den Bereichen erneuerbare Energieerzeugung, Netzbildung, Stromversorgung für Hochleistungsrechner, Flüssigkeitskühlung und Synergien zwischen Rechenleistung und Stromversorgung aufgebaut. Angesichts bedeutender Chancen für den industriellen Wandel ist Huawei Digital Power bestrebt, ein Innovationsführer im AIDC-Bereich und ein langfristiger, vertrauenswürdiger strategischer Partner zu werden. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Kunden und Partnern zielt das Unternehmen darauf ab, eine hochwertige, nachhaltige und innovative Entwicklung der AIDC-Branche zu fördern, um umweltfreundlichere Watt, mehr Token pro Watt und niedrigere Kosten pro Token zu erreichen.

Bob He, Vizepräsident von Huawei Digital Power, hielt eine Keynote-Rede mit dem Titel „Aufbau eines netzinteraktiven AIDC, Maximierung der Token pro Watt". Bob He zufolge boomt die globale KI-Branche, und die Nachfrage nach Token steigt rasant an. Damit tritt die AIDC-Branche in das Token-Zeitalter ein. Hochdichte und diversifizierte Rechenleistung stellt große Herausforderungen an die Leistungsdichte, den Umfang und die Lastschwankungen von AIDC. Darüber hinaus verstärkt die zunehmende Verbreitung erneuerbarer Energien die Schwankungen im Stromnetz, während die häufigen starken Lastschwankungen bei KI-Diensten die Herausforderungen an die Zuverlässigkeit von AIDC weiter verschärfen.

He Bo Vice President of Huawei Digital Energy

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Huawei die netzinteraktive AIDC-Strategie ins Leben gerufen, die sich auf „3+1"-Innovationen konzentriert. Diese Strategie zielt darauf ab, eine zuverlässige, energieeffiziente, schnell bereitstellbare und netzfreundliche AIDC-Lösung zu entwickeln, die die Token pro Watt maximiert.

Watt-Innovation: Neugestaltung der Stromversorgung vom Netz bis zu den Chips. Vielfältige Lasten bestimmen die Vielfalt der Stromversorgungsarchitekturen. Wechselstrom und Gleichstrom werden noch lange Zeit nebeneinander bestehen. Huawei wird eine Multiple-Input-Multiple-Output-Stromversorgungsarchitektur (MIMO) aufbauen, die auf netzfreundlichen USVs und netzbildenden Energiespeichersystemen (ESS) basiert und sich zu einem integrierten, netzbildenden Energierouter auf Basis der Solid-State-Transformer-Technologie (SST) weiterentwickeln wird. Die Architektur wird Huaweis technisches Know-how in den Bereichen Leistungselektronik, Netzbildung, Hoch-/Niederspannung sowie Wechselstrom und Gleichstrom nutzen, um die Anforderungen an eine hochdichte Stromversorgung von AIDC flexibel zu erfüllen.

Wärme-Innovation: Neugestaltung der Zuverlässigkeit des thermischen Managements über den gesamten Lebenszyklus – vom Chip bis zum Außenbereich. Der eigentliche Wert der Flüssigkeitskühlung liegt nicht in der Kühlung der Geräte, sondern im Aufbau eines thermischen Managementsystems über den gesamten Lebenszyklus. Huawei hat ein innovatives, KI-gestütztes Flüssigkeitskühlsystem im MW-Bereich für eine effiziente und zuverlässige Wärmeableitung entwickelt und damit den großflächigen Einsatz von Flüssigkeitskühlung von der Verfügbarkeit hin zu langfristiger Zuverlässigkeit vorangetrieben.

Bit-Innovation: Neugestaltung des Betriebs über den gesamten Lebenszyklus durch die Stärkung von Rechenzentren mit KI. Digitale und intelligente Technologien können über den gesamten Lebenszyklus hinweg eingesetzt werden – vom Entwurf über die Lieferung bis zum Betrieb –, wodurch eine lückenlose Transparenz, lückenlose Zuverlässigkeit und ein effizientes Betrieb und Wartung über den gesamten Lebenszyklus hinweg erreicht werden.

Innovation beim Bauen: Neugestaltung der Bauweise durch technische Produktisierung, Vorfertigung und Modularisierung. Der gesamte Prozess aus Entwurf, Produktion, Prüfung und Verifizierung kann im Werk abgeschlossen werden, sodass vor Ort nur noch die Installation erforderlich ist. Dies verkürzt die Markteinführungszeit erheblich, verbessert die Lieferqualität und ermöglicht eine schnelle Produktreplikation.

Bob He merkte an, dass die Obergrenze der KI-Rechenleistung letztlich durch die Obergrenze der Energieversorgung definiert wird – Energie als Token. Im AIDC-Zeitalter kann das traditionelle, auf PUE ausgerichtete Energieeffizienz-Bewertungssystem den Wert von AIDC nicht mehr vollständig erfassen. Die Branche muss von „Energieeffizienz-Kennzahlen" zu „Wertkennzahlen" übergehen. Huawei schlägt den TokEnergy-Index – das Energie-zu-Token-Verhältnis – vor, um die End-to-End-Umwandlungseffizienz von Energie in Rechenleistung in AIDC zu messen.

Im KI-Zeitalter sind Rechenzentren nicht mehr nur Serverräume. Sie sind Superfabriken, die Token produzieren. An diesem Wendepunkt der Branchenentwicklung wird Huawei Digital Power weiterhin in grundlegende Technologien investieren und eine branchenführende, netzinteraktive AIDC-Lösung entwickeln, um eine qualitativ hochwertige Branchenentwicklung voranzutreiben, die Token pro Watt zu maximieren und das KI-Zeitalter voranzutreiben.

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Cision

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