EQS-News: Hyundai Mobis sucht Technologieallianzen im Bereich Robotik im Silicon Valley der USA

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Hyundai Mobis sucht Technologieallianzen im Bereich Robotik im Silicon Valley der USA



19.05.2026 / 08:05 CET/CEST

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Mobis veranstaltet den „5th Mobis Mobility Day", ein Open-Innovation-Event unter dem Motto „Robotics and Physical AI"

Die Zahl der teilnehmenden Vertreter von Start-ups, globalen Automobilherstellern und Investoren hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und spiegelt die in den vergangenen fünf Jahren im Silicon Valley aufgebauten Erfolge wider

Das Unternehmen will seine Wettbewerbsfähigkeit in neuen Geschäftsfeldern stärken, indem es vielversprechende globale Unternehmen frühzeitig identifiziert, und plant für die zweite Jahreshälfte eine zusätzliche Veranstaltung in Asien

SAN FRANCISCO, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) veranstaltete im Silicon Valley ein Event, um globale Partner zu identifizieren und die Zusammenarbeit im Bereich Robotik und Physical AI auszubauen. Das Unternehmen plant, seine bisher auf den Mobilitätssektor ausgerichteten Open-Innovation-Aktivitäten auf neue Geschäftsfelder auszuweiten, um seine Wettbewerbsfähigkeit proaktiv zu stärken.

Hyundai Mobis held the 5th Mobis Mobility Day in Silicon Valley, USA, focusing on new growth areas such as robotics and physical AI.

Hyundai Mobis gab bekannt, dass das Unternehmen am 18. Mai (Ortszeit) den „5th Mobis Mobility Day" in Sunnyvale nahe dem Silicon Valley veranstaltet hat. Der Mobis Mobility Day ist das wichtigste Open-Innovation-Event des Unternehmens, bei dem lokale Start-ups, globale Automobilhersteller und Vertreter der Investmentbranche eingeladen werden, mittel- bis langfristige Geschäftsstrategien auszutauschen und gleichzeitig Kooperations- sowie Investitionsmöglichkeiten zu erkunden.

Der diesjährige, bereits zum fünften Mal veranstaltete Mobis Mobility Day stand unter dem Thema Robotik und Physical AI. Neben Vertretern der Mobilitätsbranche nahmen zahlreiche Unternehmen und Entwickler aus neuen Geschäftsfeldern teil und zeigten großes Interesse. Die Teilnehmerzahl erreichte rund 400 Personen und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Dies spiegelt die in den vergangenen fünf Jahren im Silicon Valley aufgebauten Erfolge im Bereich Investitionen und Technologieaustausch sowie das gestiegene Interesse und Vertrauen in Hyundai Mobis vor Ort wider.

Die Veranstaltung bestand aus Präsentationen und Networking-Sessions mit lokalen Start-ups, Investoren und Vertretern von Hyundai Mobis und verdeutlichte, dass Robotik und künstliche Intelligenz zu den zentralen Themen im Silicon Valley zählen. Während IT- und Halbleiter-Start-ups früher vor allem nach Investitionsmöglichkeiten suchten, halten Investoren inzwischen aktiv Ausschau nach vielversprechenden Unternehmen mit Kerntechnologien in neuen Geschäftsfeldern.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Hyundai Mobis seine Investitions- und F&E-Strategien im Bereich Robotik vor. Zudem präsentierten Mitarbeiter des Hyundai Mobis Technical Center of North America die Erfolge des Unternehmens in den Bereichen autonomes Fahren, Software-Defined Vehicles (SDVs) und Elektrifizierung. Insbesondere im Zusammenhang mit dem umfassenden Betrieb des Hyundai Group Metaplant sowie Aufträgen globaler Kunden in Nordamerika führte das Unternehmen intensive Gespräche mit Vertretern lokaler Automobilhersteller.

Hyundai Mobis plant, in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Mobis Mobility Day in Asien zu veranstalten. Da das Unternehmen beim Aufbau eines globalen Ökosystems für Automobilkomponenten im Bereich Robotik eine führende Rolle einnimmt, ist Hyundai Mobis der Ansicht, dass der Aufbau kooperativer Beziehungen mit vielversprechenden globalen Unternehmen auch außerhalb Nordamerikas von entscheidender Bedeutung ist. Dementsprechend plant das Unternehmen, seine bisher auf Nordamerika und Europa konzentrierten Open-Innovation-Aktivitäten auszuweiten und gleichzeitig die frühzeitige Identifizierung vielversprechender lokaler Unternehmen in neuen Geschäftsfeldern wie Robotik und Automotive-Halbleitern zu beschleunigen.

Pressekontakt

Choon Kee Hwang : ckhwang@mobis.com

Jihyun Han : jihyun.han@mobis.com

Hyundai Mobis CI

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