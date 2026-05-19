EQS-News: Nordex Group erhält neue Aufträge über 82 MW von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie WNE

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Nordex Group erhält neue Aufträge über 82 MW von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie WNE



19.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 19. Mai 2026. Die Nordex Group hat von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG (WNE) neue Aufträge für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N175/6.X erhalten. Die Turbinen werden mit einer Nabenhöhe von 179 Metern installiert und kommen in drei Projekten im Kreis Höxter in Nordrhein‑Westfalen zum Einsatz. Die Gesamtleistung der Aufträge beträgt 82 MW. Die Aufträge umfassen zudem jeweils einen Premium Service der Turbinen für einen Zeitraum von 20 Jahren.

Die Anlagen verteilen sich auf das Projekt Dringenberg mit sieben Turbinen sowie auf Gehrden Ost mit drei Anlagen und das Erweiterungsprojekt Gehrden Fölsen mit zwei Windenergieanalgen. Der Beginn der Errichtungsarbeiten ist für Mitte 2027 vorgesehen.

Mit diesen aktuellen Aufträgen setzt WNE ihre langjährige Kooperation mit der Nordex Group fort. Erst im März beauftragte WNE für den Windpark Marienmünster-Altenbergen Nordex mit der Lieferung von drei N175/6.X-Turbinen - erstmals mit einer Nabenhöhe von 199 Metern.

Alexander Möhring, Geschäftsführer der Westfälisch-Niedersächsische Energie WNE: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Nordex einen weiteren wichtigen Beitrag zur Energiewende in Europa leisten zu können. Das Projekt unterstreicht unsere erfolgreiche Partnerschaft sowie unseren Anspruch, innovative und nachhaltige Energieprojekte umzusetzen.“

„Die N175/6.X-Turbinen überzeugen durch ihre fortschrittliche Technologie und ermöglichen unseren Kunden eine zuverlässige und effiziente Windstromproduktion. Wir schätzen die langjährige Partnerschaft mit WNE sehr und freuen uns, durch diese neuen Projekte und Dank innovativer Technologie die Energiewende weiter voranzubringen“, sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central bei der Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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