EQS-News: PFISTERER Holding SE: Starkes Q1 2026 mit deutlicher Umsatz- und überproportionaler Ergebnissteigerung

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PFISTERER Holding SE: Starkes Q1 2026 mit deutlicher Umsatz- und überproportionaler Ergebnissteigerung



19.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

19. Mai 2026

PFISTERER Holding SE: Starkes Q1 2026 mit deutlicher Umsatz- und überproportionaler Ergebnissteigerung

Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE („PFISTERER“; ISIN: DE000PFSE212) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet – Umsatz und Ergebnis entwickelten sich deutlich dynamischer als im Vorjahreszeitraum.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26,7 % auf 126,9 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren alle Produktsegmente, die jeweils zum Umsatzanstieg beitrugen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional um 32,1 % auf 27,7 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 21,8 % nach 20,9 % im Vorjahresquartal. Noch stärker entwickelte sich das Periodenergebnis, das um 57,7 % auf 18,5 Mio. Euro zulegte (Q1 2025: 11,7 Mio. Euro).

Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal 131,1 Mio. Euro und lag damit erwartungsgemäß leicht unter dem hohen Vorjahreswert von 144,2 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet PFISTERER weiterhin mit Auftragseingängen in etwa auf Vorjahresniveau und einer Book-to-Bill-Ratio von über 1. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. März 2026 um 17,7 % auf 335,8 Mio. Euro und unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Lösungen des Unternehmens.

Im Berichtszeitraum konnte PFISTERER mehrere strategisch bedeutende Projekte vorantreiben. So erhielt das Unternehmen den Zuschlag zur Lieferung elektrischer Anschlusstechnik für die Offshore-Windparks Nordlicht I und Nordlicht II – die derzeit größten Offshore-Windparkprojekte Deutschlands. PFISTERER verantwortet dabei die sichere elektrische Verbindung zwischen den Windturbinen und dem Seekabelnetz.

Darüber hinaus eröffnete das Unternehmen in Riad ein neues Trainings- und Installationszentrum. Mit dem Ausbau seiner Präsenz in Saudi-Arabien unterstützt PFISTERER die Umsetzung der staatlichen Initiative „Saudi Vision 2030“, die den Ausbau einer nachhaltigen Energieinfrastruktur vorsieht.

Ein weiterer Meilenstein war das Richtfest für das neue Qualifizierungs- und Testzentrum für Hochspannungs-Gleichstromtechnologie (HVDC) am Unternehmenssitz in Winterbach. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für 2027 geplant.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung, stabiler Marktbedingungen und des hohen Auftragsbestands bestätigt PFISTERER sowohl den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie auch die mittelfristigen Ziele. Das Unternehmen erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von mindestens 12 % sowie eine Book-to-Bill-Ratio von über 1. Mittelfristig strebt PFISTERER weiterhin eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich an.

Johannes Linden, Sprecher und Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE, sagt: „PFISTERER ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Besonders erfreulich ist, dass alle Produktsegmente zum Wachstum beitragen und wir sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern konnten. Mit unserem hohen Auftragsbestand und unserer starken Marktposition sehen wir uns für die Fortsetzung unseres profitablen Wachstumskurses hervorragend aufgestellt.“

PFISTERER lädt Investoren und Medienvertreter am 19. Mai 2026 um 10:00 Uhr MESZ zu einem englischsprachigen Webcast ein. Die Vorstandsmitglieder Johannes Linden und Dr. Konstantin Kurfiss werden die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals, die Prognose sowie aktuelle strategische Initiativen erläutern und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Bitte registrieren Sie sich im Vorfeld unter folgendem Registrierungs-Link für den Webcast. Ihre persönlichen Einwahldaten werden Ihnen anschließend per E-Mail zugesandt. Für die telefonische Teilnahme mit Fragemöglichkeit registrieren Sie sich bitte unter diesem Link.

Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 steht im Bereich Investoren auf der Unternehmenswebsite zum Download bereit.

Über Pfisterer

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

Pressekontakt

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