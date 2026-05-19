EQS-News: Precisely optimiert Kundenkommunikation durch AWS-Bereitstellung

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Precisely optimiert Kundenkommunikation durch AWS-Bereitstellung



19.05.2026 / 15:05 CET/CEST

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Dies ermöglicht eine modernisierte Kundenkommunikation mit größerer Reichweite, höherer Leistungsfähigkeit und besserer Kontrolle, ohne Governance oder Compliance zu vernachlässigen.

BURLINGTON, Mass., 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass EngageOne™ Compose und EngageOne™ Vault nun auf Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt werden können. Regulierte Unternehmen können das Customer Communications Management (CCM) direkt in ihren eigenen AWS-Umgebungen betreiben, ohne eine Umstellung der Plattform vornehmen oder Daten außerhalb der etablierten Governance-Grenzen verlagern zu müssen. Indem Kommunikationsdaten innerhalb vertrauenswürdiger Cloud-Umgebungen unter Kontrolle und zugänglich bleiben, unterstützt diese Version Unternehmen dabei, KI-gesteuerte Kommunikation, Automatisierung und zukünftige Initiativen zur Kundenbindung umzusetzen.

Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

Unternehmen in regulierten Branchen stehen unter steigendem Druck, ihre Kundenkommunikation in die Cloud zu verlagern. Dennoch sind viele gezwungen, sich zwischen SaaS-Lösungen, die sensible Kommunikation außerhalb ihrer Kontrolle verlagern, und komplexen Migrationen, die Risiken, Kosten und Verzögerungen mit sich bringen, zu entscheiden. In beiden Fällen müssen Unternehmen entweder Abstriche bei der Governance machen oder erhebliche Investitionen in den Wiederaufbau bewährter Kommunikationssysteme tätigen.

Precisely begegnet dieser Herausforderung, indem es ermöglicht, dass die CCM-Lösungen EngageOne Compose und EngageOne Vault direkt auf AWS innerhalb der eigenen AWS-Umgebungen der Kunden ausgeführt werden. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, Kommunikations-Workloads in die Cloud zu verlagern und dabei bestehende Investitionen sowie Arbeitsabläufe beizubehalten.

„Regulierte Unternehmen benötigen einen klaren Weg, um ihre Kundenkommunikation in der Cloud weiterzuentwickeln, ohne dabei Governance oder Kontrolle zu beeinträchtigen", sagte Allan Christian, General Manager für EngageOne-Produkte bei Precisely. „Da EngageOne Compose und EngageOne Vault direkt in ihren eigenen AWS-Umgebungen laufen, können Unternehmen darauf aufbauen, was bereits funktioniert, und so Skalierbarkeit, höheren Durchsatz und geringeren Betriebsaufwand erzielen, während Migrationsrisiken und -kosten reduziert werden."

Der Einsatz von EngageOne Compose und EngageOne Vault auf AWS bietet sichere, skalierbare und konforme Kommunikationsfunktionen, darunter:

Bereitstellung auf AWS innerhalb der AWS-Umgebungen der Kunden: Ausführung von Kompositions- und Archivierungsdienste innerhalb des AWS-Kontos, um die Kontrolle über Daten, Sicherheit und Compliance zu behalten und gleichzeitig von der Leistung von AWS zu profitieren.

Elastische Skalierung mit höherem Durchsatz: Automatische Anpassung der Kapazität, um Spitzenauslastungen im Kommunikationsaufkommen zu bewältigen und die Verarbeitung über digitale und gedruckte Kanäle hinweg zu beschleunigen.

Reduzierung des Betriebsaufwands: Eliminierung der Notwendigkeit, feste Infrastruktur, Patches und Upgrades zu verwalten durch Nutzung von AWS-Diensten und Automatisierung.

Steuerung des gesamten Kommunikationslebenszyklus: Verwaltung von Erstellung, Zusammenstellung, Zustellung, Archivierung und konformen Abrufen über digitale und gedruckte Kanäle hinweg in einer einzigen Lösung.

Da Unternehmen zunehmend digitale und KI-gesteuerte Kundenerlebnisse anbieten, wird die Fähigkeit, vertrauenswürdige und kontrollierte Daten in der Kundenkommunikation zu nutzen, immer wichtiger. Durch den Betrieb auf AWS innerhalb der AWS-Umgebungen der Kunden ermöglichen EngageOne Compose und EngageOne Vault es Unternehmen, Daten mit hoher Integrität sicher zu nutzen, um Kundenkommunikation zu erstellen, zu übermitteln und aufzubewahren. Dabei werden KI-gesteuerte Automatisierung, Analysen sowie skalierbare Anwendungsfälle für die Kundenbindung unterstützt.

Erfahren Sie, wie EngageOne Compose und EngageOne Vault auf AWS regulierten Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenkommunikation innerhalb von AWS zu modernisieren und zu verwalten: www.precisely.com/solution/amazon-web-services-aws/.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

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