EQS-News: Regency Silver Corp. (RSMX) ernennt Private-Equity-Fondsmanager Alejandro Sucre als Mitglied des Aufsichtsrats

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Regency Silver Corp. (RSMX) ernennt Private-Equity-Fondsmanager Alejandro Sucre als Mitglied des Aufsichtsrats



19.05.2026 / 19:54 CET/CEST

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Wichtige Highlights

Ernennung: Alejandro Sucre tritt mit sofortiger Wirkung dem Aufsichtsrat von Regency Silver Corp. bei. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90).

Aktuelle Rolle: Gründer und General Partner des Venezuela Oil, Gas und Mining Fund, eines Private-Equity-Fonds, der in Öl-, Gas- und Bergbaugesellschaften investiert.

Kapitalmärkte: Gründer und Vorsitzender von Inversiones Crecepymes C.A., dem ersten Fonds für Impact-Investment-Börsengänge, der an der Börse von Caracas notiert ist.

Jüngster operativer Erfolg: Entwickelte BlueHouse Organics zum führenden Hersteller von Bio-Brokkolini in Kanada (2017-2025) und ging dabei B2B-Partnerschaften mit Costco, Loblaw und Sobeys ein.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 19. Mai 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Edelmetall-Explorationsunternehmen, das aktuell ein hochgradiges Gold-, Silber- und Kupfer-Projekt in Dios-Padre in Sonora, Mexiko, erforscht, gab heute die Ernennung von Alejandro Sucre in seinen Aufsichtsrat (Board of Directors) bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Herrn Sucre im Aufsichtsrat von Regency Silver begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung an den Kapitalmärkten und im Bereich Impact Investing bietet das von uns gewünschte Geschäftswissen für die Erschließung in Dios Padre und die Erweiterung unserer Investorenbasis", sagte Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer und Director bei Regency Silver Corp.

Ausbildung und aktuelle Referenzen

Harvard Business School, OPM-Programm; MBA, IESA; Master of Arts in Volkswirtschaftslehre, University of Chicago; Bachelor of Science in Volkswirtschaftslehre, Iowa State University.

Grundlagen der KI für Nicht-Data-Scientists, University of Pennsylvania (2024); Venturekapital-Zertifikat, Schulich Venture Academy (2023); Generative KI, IBM (2023); Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), Global Impact Investor Network (2021).

Regelmäßiger Kolumnist, El Universal (1994-heute); ehemaliger Mitarbeiter, The Wall Street Journal und Corporate Renewal Journal.

CEDICE-Denkfabrik für freie Marktwirtschaft - aktuell. Foreign Policy Director und Director des Foreign Policy Observatory.

Gewährung von Aktienoptionen

Im Zusammenhang mit der Ernennung seiner neuen Aufsichtsratsmitglieder (Director) hat das Unternehmen insgesamt 2.500.000 Aktienoptionen im Rahmen seines aktienbasierten Vergütungsprogramms gewährt. Die Optionen können für 0,125 C$ pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Über Regency Silver Corp.

Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochgradiger Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen in Mexiko spezialisiert. Dabei ist das Vorzeigeprojekt das Dios-Padre-Projekt in Sonora, Mexiko, wo das Unternehmen einen bedeutenden Fund an hochgradigem Gold, Kupfer und Silber, vermutlich ein magmatisch-hydrothermales System, das sich in der Tiefe ausweitet, exploriert.

Website: www.regency-silver.com

Investoren- und Medienkontakt

Regency Silver Corp.

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

Telefon: +1 (604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen bezüglich der Ernennung von Herrn Sucre, der Gewährung von Aktienoptionen und der Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt Dios Padre. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken sowie Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, die nur den Stand des Datums dieses Dokuments widerspiegeln. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tags: Regency Silver Corp, RSMX, RSMXF, ZJ90, Alejandro Sucre, Ernennung in den Aufsichtsrat, TSX Venture Exchange, Dios Padre, Sonora Mexiko, Gold-Kupfer-Silber-Exploration, Private Equity, Impact Investing, ESG, Bergbaufinanzierung.

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19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Regency Silver Corp. Kanada ISIN: CA75889D2086 EQS News ID: 2330184

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