EQS-News: Tankstellen wirtschaftlich elektrifizieren: ADS-TEC Energy auf der Uniti Expo 2026

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Tankstellen wirtschaftlich elektrifizieren: ADS-TEC Energy auf der Uniti Expo 2026



19.05.2026 / 10:03 CET/CEST

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ADS-TEC Energy auf der Uniti Expo in Stuttgart

ADS-TEC Energy auf der Uniti Expo in Stuttgart

Batteriegestütztes Schnellladen ermöglicht bis zu 300 kW Leistung auch bei begrenztem Netzanschluss

Schnelle Realisierung und zusätzliche Erlösquellen durch integrierten Speicher und digitale Werbeflächen

Expertenvortrag auf der Messe Stuttgart: „Tankstellen elektrifizieren – ohne Netzengpass: Lösungen aus der Praxis“

Stuttgart/Nürtingen, 19. Mai 2026 – Mit der steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen verändert sich auch der Alltag an Tankstellen. Während ein klassischer Tankvorgang oft nur wenige Minuten dauert, bleiben Kunden beim Schnellladen 15 bis 20 Minuten vor Ort – etwa für einen schnellen Einkauf oder eine Pause auf der Weiterfahrt. Gerade auf der Langstrecke gewinnen damit gut ausgestattete Standorte auch für Berufskraftfahrer an Bedeutung. Für Betreiber eröffnet das neue wirtschaftliche Potenziale. Bislang jedoch reicht der bestehende Netzanschluss vieler Standorte nicht aus, um leistungsstarkes Schnellladen wirtschaftlich umzusetzen.

Wie sich Tankstellen dennoch schnell und wirtschaftlich elektrifizieren lassen, zeigt ADS-TEC Energy auf der Uniti Expo 2026 auf der Messe Stuttgart. In Halle 1, Stand 1Y02 präsentiert das Unternehmen seinen batteriegestützten Schnelllader ChargePost mit integriertem Batteriespeicher und digitalen Werbeflächen.

Das System ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 300 kW auch an vergleichsweise schwachen Netzanschlüssen zwischen 22 und 87 kVA. Damit können bestehende Standorte Ultraschnellladen anbieten, ohne auf langwierige und kostenintensive Netzausbauprojekte warten zu müssen. Neben Ladeumsätzen können weitere Erlösquellen entstehen, etwa durch digitale Werbung auf den integrierten 75-Zoll-Displays oder intelligentes Energiemanagement.

„Viele Tankstellenbetreiber wollen Schnellladen anbieten, stoßen in der Praxis aber auf Herausforderungen: begrenzte Netzanschlüsse, hohe Investitionskosten und lange Vorlaufzeiten“, sagt Heinz Nowicki, Vertriebsleiter ADS-TEC Energy. „Batteriegestützte Lösungen machen Schnellladen schnell umsetzbar und eröffnen gleichzeitig neue wirtschaftliche Potenziale am Standort.“

ADS-TEC Energy hat weltweit bereits mehr als 3.700 Ladepunkte ausgeliefert. Allein der ChargePost ist bereits an zahlreichen europäischen Tankstellenstandorten im Einsatz. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Systeme in Deutschland und setzt dabei auf langfristige Betriebssicherheit sowie die Integration von Energie- und Ladeinfrastruktur.

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, spricht Sascha König, Experte für batteriegestütztes Schnellladen bei ADS-TEC Energy, von 12:05 bis 12:35 Uhr beim Future Mobility Forum zum Thema „Tankstellen elektrifizieren – ohne Netzengpass: Lösungen aus der Praxis“.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

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Katharina Decken

Marketing & Communications

Press.energy@ads-tec-energy.com

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