EQS-News: Wolftank Group erschließt mit US-Partner High Impact Technology wachstumsstarke Märkte in kritischer Infrastruktur und Defense

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Wolftank Group erschließt mit US-Partner High Impact Technology wachstumsstarke Märkte in kritischer Infrastruktur und Defense



19.05.2026 / 11:30 CET/CEST

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Wolftank Group erschließt mit US-Partner High Impact Technology wachstumsstarke Märkte in kritischer Infrastruktur und Defense

Kooperation erschließt neue Anwendungen im Bereich Schutz kritischer Energie- und Infrastruktursysteme

Einstieg in wachstumsstarke Märkte mit hohem Sicherheits- und Resilienzbedarf

Umsetzungsschritt der GreenLead 2030-Strategie der Wolftank Group

Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6) hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem US-Unternehmen High Impact Technology LLC (HIT) abgeschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung innovativer Schutz- und Beschichtungslösungen für kritische Infrastruktur sowie sicherheitsrelevante Anwendungen im Bereich Defense. Mit diesem Schritt erweitert die Wolftank Group ihr Geschäft gezielt um ein wachstumsstarkes Zukunftsfeld, das angesichts steigender Anforderungen an Energie-, Infrastruktur- und Versorgungssicherheit weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Weltweit steigen die Anforderungen an den Schutz kritischer Energie- und Infrastruktursysteme – sowohl im zivilen als auch im militärischen Umfeld.

Die Kooperation kombiniert die komplementären Stärken beider Unternehmen. Während High Impact Technology LLC über spezialisierte Technologien und Testinfrastruktur verfügt, bringt die Wolftank Group ihre umfassende Expertise in industriellen Beschichtungslösungen, Umwelttechnologien und Infrastrukturservices ein. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Wolftank Group ein zentraler internationaler Distributions- und Anwendungspartner von High Impact Technology mit Fokus auf Europa sowie ausgewählte internationale Märkte. Die Partnerschaft baut gezielt auf bestehenden Kompetenzen der Wolftank Group in den Bereichen industrielle Beschichtung, Energieinfrastruktur und regulatorisch anspruchsvolle Industrieanwendungen auf.

Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen insbesondere hochspezialisierte Beschichtungstechnologien sowie Anwendungen im Umfeld von Wasserstoffinfrastruktur und kritischen Anlagen. Die entwickelten Lösungen adressieren steigende Anforderungen an Sicherheit, Resilienz und regulatorische Konformität in energie- und infrastruktursensiblen Bereichen. HIT verfügt über einsatzerprobte Schutztechnologien, die bereits in verschiedenen militärischen, logistischen und infrastrukturellen Anwendungen international eingesetzt werden. Die Kooperation ist zunächst auf eine zwölfmonatige Phase ausgelegt, in der gemeinsame Marktpotenziale evaluiert, Pilotprojekte umgesetzt und konkrete Anwendungsfelder erschlossen werden sollen. Bei erfolgreichem Verlauf ist eine Vertiefung der Zusammenarbeit vorgesehen.

Mit dieser Partnerschaft setzt die Wolftank Group einen weiteren strategischen Schritt im Rahmen ihrer GreenLead 2030 Strategie. Ziel ist, bestehende Kernkompetenzen gezielt in angrenzende Technologiefelder zu erweitern und neue, wachstumsstarke Märkte zu erschließen. Simon Reckla, CEO der Wolftank Group, sagt: „Die Kooperation mit High Impact Technology ist ein konsequenter Schritt in der Umsetzung unserer GreenLead 2030 Strategie. Wir erweitern unser Geschäftsmodell gezielt in Richtung sicherheits- und resilienzrelevanter Anwendungen und erschließen damit attraktive neue Märkte, darunter auch den Bereich Defense. Gerade der Schutz kritischer Energie- und Infrastruktursysteme gewinnt weltweit stark an Bedeutung. Durch die Kombination der HIT-Sicherheitstechnologien mit unserer industriellen Beschichtungs- und Infrastrukturkompetenz sehen wir erhebliches Potenzial für langfristiges Wachstum und hochwertige Spezialanwendungen.“

Durch die Bündelung technologischer Expertise, Marktzugang und operativer Umsetzungskompetenz schaffen beide Unternehmen die Grundlage für integrierte Lösungen in einem zunehmend sicherheits- und technologiegetriebenen Marktumfeld. Die Wolftank Group stärkt damit ihre Position als Anbieter innovativer und skalierbarer Umwelt-, Infrastruktur- und Schutztechnologien und erweitert ihr Portfolio gezielt um Anwendungen mit hohem langfristigem Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umwelttechnologien im Green Tech-Bereich. Zum Kerngeschäft zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung, Recycling und Wiederverwertung sowie emissionsarme Technologien. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

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