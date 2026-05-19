EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG

Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.05.2026 / 14:50 CET/CEST

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Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland, hat uns mit Schreiben vom 18.05.2026 folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG zukommen lassen:

„Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung der Rossmann Beteiligungs GmbH nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG vom 10.06.2025. Nachstehend teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG die folgende Änderung der in unserer Mitteilung nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG mitgeteilten Ziele mit:

Die Rossmann Beteiligungs GmbH strebt derzeit eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Aurubis AG an.

Im Übrigen haben sich die mit Schreiben vom 10.06.2025 mitgeteilten Ziele nicht geändert.“

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Internet: www.aurubis.com

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