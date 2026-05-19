EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.05.2026 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland, hat uns mit Schreiben vom 18.05.2026 folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG zukommen lassen:

„Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung der Rossmann Beteiligungs GmbH nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG vom 10.06.2025. Nachstehend teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG die folgende Änderung der in unserer Mitteilung nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG mitgeteilten Ziele mit:

Die Rossmann Beteiligungs GmbH strebt derzeit eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Aurubis AG an.

Im Übrigen haben sich die mit Schreiben vom 10.06.2025 mitgeteilten Ziele nicht geändert.“

19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Internet:www.aurubis.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2329980 19.05.2026 CET/CEST

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