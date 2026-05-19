Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.05.2026

onvista · Uhr
Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CANAANBericht 1. Quartal 2026
CMB.TECHBericht 1. Quartal 2026
GablerBericht 1. Quartal 2026
Heidelberger DruckmaschinenBericht Geschäftsjahr 2026
Home DepotBericht 1. Quartal 2026
Hornbach HoldingBericht Geschäftsjahr 2026
HönleBericht 2. Quartal 2026
Keysight TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
Maschinenfabrik Berthold HermleBericht 1. Quartal 2026
Nibe Industrier BBericht 1. Quartal 2026
OberbankBericht 1. Quartal 2026
Oxford Lane CapitalBericht Geschäftsjahr 2026
PFISTERER HoldingBericht 1. Quartal 2026
Planethic GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Rosenbauer InternationalBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberger Druckmaschinen
Pfisterer
Home Depot
G
Gabler
Nibe Industrier B
Hornbach Holding
Maschinenfabrik Berthold Hermle
Oberbank
Rosenbauer International
Keysight Technologies
Hönle
Oxford Lane Capital
Planethic Group
CANAAN
CMB.TECH

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