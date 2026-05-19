G7 wollen Handelsungleichgewichte angehen - Bleiben aber zur Umsetzung vage

Paris, 19. ⁠Mai (Reuters) - Die Finanzminister der führenden Industriestaaten (G7) haben sich bei einem Treffen in Paris auf die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen Handelsungleichgewichte verständigt. Die derzeitige Situation sei nicht nachhaltig, erklärten die Minister und Notenbank-Gouverneure am Dienstag. Konkrete Pläne für Maßnahmen legten sie jedoch nicht vor. Bei ‌den zweitägigen Gesprächen ging es zudem um die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Krieges und die zuletzt starken Schwankungen an den globalen Anleihemärkten.

Frankreichs Finanzminister Roland Lescure erklärte als ⁠Gastgeber des ⁠Treffens, die Ungleichgewichte schürten Handelskonflikte und könnten zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führen. China konsumiere zu wenig, die USA zu viel, Europa investiere zu wenig. "Wir sind uns alle einig. Diese Ungleichgewichte sind nicht nachhaltig", so Lescure. Die nationalen Antworten müssten zu höheren Investitionen führen, zur Verbesserung der Produktivität und zur Eindämmung marktverzerrender Politik.

Lescure führte die ‌hohen chinesischen Exportüberschüsse als Teil des Problems an. ‌Doch die bisherigen Gespräche dazu im größeren Rahmen der G20-Staaten, denen auch China angehört, haben bislang kaum Fortschritte gebracht. Im Bereich kritischer Mineralien und Seltener Erden versuchen die Regierungen der ⁠G7 zudem, ihre Bemühungen zu koordinieren, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

In einer ‌gemeinsamen Erklärung forderten die G7-Minister die sofortige Wiederöffnung ⁠der Straße von Hormus, der im Zuge des Nahost-Krieges weitgehend gesperrten Meerenge zwischen dem Iran und Oman. Durch eine Öffnung könnten die Belastungen für die Energie-, Lebensmittel- und Düngemittel-Lieferketten verringert werden. Die G7-Staaten seien sich auch in ‌ihrer Verurteilung Russlands wegen des Angriffs ⁠auf die Ukraine einig, ebenso wie in ⁠der Unterstützung der Ukraine.

Allerdings zeigten sich auch Spannungen innerhalb der Gruppe, zu der die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zählen. Die Entscheidung der USA, eine Ausnahmeregelung für Sanktionen zu verlängern, um den Kauf von russischem Öl auf dem Seeweg für "energiepolitisch anfällige" Länder für weitere 30 Tage zu ermöglichen, sorgte für Unstimmigkeiten. "Wir sind nicht immer bei allem zu 100 Prozent auf einer Linie, und das ist leider eines dieser Themen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis.

(Bericht von Maria Martinez, ⁠Leigh Thomas und Makiko Yamazaki, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)