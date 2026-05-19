Frankfurt, ⁠19. Mai (Reuters) - Die weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) werden 2026 wohl stärker zulegen als bislang angenommen. Die Beratungsfirma ‌Gartner prognostizierte am Dienstag ein Plus von 47 Prozent auf 2,59 Billionen ⁠Dollar. ⁠Im Januar hatte sie ein Volumen von rund 2,5 Billionen Dollar vorhergesagt. "Die Ausgaben für KI-optimierte Server werden sich in den nächsten fünf ‌Jahren verdreifachen", sagte Gartner-Analyst ‌John-David Lovelock. Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google oder Microsoft reagierten damit ⁠auf den wachsenden Bedarf an Rechenleistung.

Bislang werde ‌das Investitionswachstum von ⁠der Technologiebranche getragen, erläuterte Lovelock. Unternehmen aus anderen Sektoren setzten KI nur punktuell ein. Hier bahne ‌sich jedoch ⁠eine Trendwende an. Klassische ⁠Firmensoftware werde um immer mehr KI-Funktionen erweitert. Gleichzeitig beschleunige sich die Verbreitung sogenannter KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)