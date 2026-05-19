Gewerkschaft: Weiten Warnstreiks bei der Telekom aus

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Frankfurt, ⁠18. Mai (Reuters) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks bei der Deutschen Telekom ausweiten. ‌Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werde es bundesweit Warnstreiks, ⁠Kundgebungen ⁠und Aktionen an verschiedenen Orten geben, teilte Verdi am Montag mit. Damit wolle die Gewerkschaft ‌ihren Forderungen in ‌der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen. In den vergangenen Wochen ⁠hätten sich bereits mehr ‌als 32.000 Beschäftigte ⁠an Arbeitsniederlegungen beteiligt. Verdi fordert eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei ‌einer Laufzeit ⁠von zwölf Monaten ⁠sowie einen Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.

(Bericht von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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