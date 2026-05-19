Gewerkschaft: Weiten Warnstreiks bei der Telekom aus
Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks bei der Deutschen Telekom ausweiten. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werde es bundesweit Warnstreiks, Kundgebungen und Aktionen an verschiedenen Orten geben, teilte Verdi am Montag mit. Damit wolle die Gewerkschaft ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen. In den vergangenen Wochen hätten sich bereits mehr als 32.000 Beschäftigte an Arbeitsniederlegungen beteiligt. Verdi fordert eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.
(Bericht von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)