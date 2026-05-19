GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der
Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
+--------------+---------------------------------------+
| Name         | Leo International Precision Health AG |
+--------------+---------------------------------------+
| Straße       | Am Klopferspitz 19                    |
+--------------+---------------------------------------+
| Postleitzahl | 82152                                 |
+--------------+---------------------------------------+
| Stadt        | Planegg / Martinsried                 |
+--------------+---------------------------------------+
| Land         | Germany                               |
+--------------+---------------------------------------+
--------------------------------------------------------------------------------
2. Art der Kapitalmaßnahme
+------------------------------------------------+
| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
+------------------------------------------------+
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
+------------+
| 11.05.2026 |
+------------+
--------------------------------------------------------------------------------
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
+---------+
| 576.000 |
+---------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+---------------------------------------+
| Sprache     | Deutsch                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
|             |                                       |
|             | Am Klopferspitz 19                    |
|             |                                       |
|             | 82152 Planegg / Martinsried           |
|             |                                       |
|             | Germany                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Internet    | https://www.liphag.com                |
+-------------+---------------------------------------+
Â°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Leo International Precision Health Aktie

Das könnte dich auch interessieren

Hedgefonds kauft zu
Rückkehr von TCI treibt Deutsche-Börse-Aktie angestern, 11:56 Uhr · Reuters
Rückkehr von TCI treibt Deutsche-Börse-Aktie an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Bestandsprovision, Spread, PFOF
Diese Kosten der Geldanlage kennen viele nicht14. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen