GNW-Stimmrechte: Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 19. May 2026 / 14:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten +--------------+---------------------------------------+ | Name | Leo International Precision Health AG | +--------------+---------------------------------------+ | Straße | Am Klopferspitz 19 | +--------------+---------------------------------------+ | Postleitzahl | 82152 | +--------------+---------------------------------------+ | Stadt | Planegg / Martinsried | +--------------+---------------------------------------+ | Land | Germany | +--------------+---------------------------------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme +------------------------------------------------+ | Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) | +------------------------------------------------+ Stand zum / Datum der Wirksamkeit +------------+ | 11.05.2026 | +------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte +---------+ | 576.000 | +---------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°