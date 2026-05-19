Gold & Silber als Renditemaschine? – Die steuerfreie Switch-Strategie mit @Techaktien

Preisrückgänge von fast 50 Prozent und jahrzehntelange Durststrecken – wer Edelmetalle rein als statischen Inflationsschutz im Depot hält, bremst oft seine Rendite aus. Doch wie wird aus dem klassischen „Bunker-Asset“ eine echte Renditemaschine? Einkommensinvestor Luis Pazos (@Techaktien) zeigt auf der Invest in Stuttgart einen faszinierenden, mathematischen Ansatz: die Gold-Silber-Ratio-Strategie.



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► Darum geht's im Video:

Mithilfe eines KI-gestützten Backtests seit 1968 wird demonstriert, wie Anleger durch antizyklisches Umschichten zwischen Gold und Silber ihren Edelmetallbestand ohne zusätzliches Kapital mehr als verzehnfachen konnten – und das dank der einjährigen Haltefrist in Deutschland komplett steuerfrei. Neben der historischen Einordnung von der Römerzeit über den Nixon-Schock bis heute gibt der Vortrag handfeste Praxis-Tipps zu den richtigen Vehikeln. Erfahre, warum der physische Lieferanspruch bei ETCs steuerlich über Erfolg oder Misserfolg entscheidet und wie du Volatilitäts-Arbitrage für dein Portfolio nutzt.



Timestamps:

00:00 ► Intro: Edelmetalle neu gedacht – Vom Bunker-Asset zur Renditemaschine

01:21 ► Gold und Silber in der Kultur- und Menschheitsgeschichte

03:02 ► Das römische Münzwesen: Der Denar und die erste Hyperinflation

06:48 ► Der Nixon-Schock 1971: Das Ende der Golddeckung

08:20 ► Das Rendite-Problem: Edelmetalle als Bremsklotz im Depot?

11:19 ► Krisen-Check: Wie reagiert Gold wirklich bei Markt-Crashes?

13:30 ► Gerd Kommer's Daten-Update: Gold-Renditen im 50-Jahres-Vergleich

15:56 ► Langfristige Korrelationen: Geldmenge M2 und staatliche Zinslast

19:58 ► Vehikel im Check: Physischer Kauf vs. Zollfreilager und ETCs

22:50 ► Das Steuer-Privileg: Warum der Lieferanspruch bei Wertpapieren entscheidend ist

26:11 ► Die Gold-Silber-Ratio: Kostolanys Herrchen-Hund-Analogie

28:31 ► Das antizyklische Switch-Modell: Wann ist welches Metall günstig?

34:30 ► Der Python-Backtest seit 1968: Mit nur 7 Trades zur Verzehnfachung

38:50 ► Volatilitäts-Arbitrage in der Praxis: Renditen nach Steuern im Vergleich

41:00 ► Langfristige Risiken: Asteroidenbergbau und Ozeanwasser-Filterung

42:15 ► Das Toga-Paradoxon aus Pompeji: Die wahre Kaufkraftgeschichte von Gold



Im Video erwähnte Werte:

Euwax Gold II

WKN: EWG2LD | ISIN: DE000EWG2LD8

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/ewg2ld-euwax-gold-ii



Xetra-Gold

WKN: A0S9GB | ISIN: DE000A0S9GB0

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/a0s9gb-xetra-gold



WisdomTree Physical Gold

WKN: A0N6XK | ISIN: JE00B1VS3770

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/a0n6xk-wisdomtree-physical-gold



WisdomTree Physical Silver

WKN: A0N6XJ | ISIN: JE00B1VS3333

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/a0n6xj-wisdomtree-physical-silver



WisdomTree Silver

WKN: A0V5BA | ISIN: JE00B2NFTS64

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/a0v5ba-wisdomtree-silver-2x-daily-leveraged



MSCI World Index

WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0rpwh-ishares-core-msci-world-ucits-etf



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🕐 Das Video wurde am 19.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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