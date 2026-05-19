Großteil von neuer Gaza-Hilfsflotte von Israel abgefangen

Istanbul, 19. ⁠Mai (Reuters) - Das israelische Militär hat einen Großteil der neuen Hilfsflotte für den Gazastreifen im östlichen Mittelmeer gestoppt. 41 Boote seien von Israel abgefangen worden, teilten ‌die Organisatoren der Hilfsflotte am Dienstag mit. Lediglich zehn Schiffe seien noch auf dem Weg in das ⁠Palästinenser-Gebiet, ⁠aber noch weit entfernt. Das israelische Außenministerium hatte bereits am Montag auf der Online-Plattform X erklärt, man werde keinen Bruch der Seeblockade des Gazastreifens zulassen. Die Teilnehmer der "Provokation" wurden aufgefordert, sofort umzukehren. ‌Die Schiffe der sogenannten Global ‌Sumud Flotilla waren am Donnerstag von der Südtürkei aus in See gestochen. Israel hatte bereits im April und ⁠Oktober zwei frühere Versuche, Hilfsgüter auf dem Seeweg in ‌den Gazastreifen zu bringen, ⁠in internationalen Gewässern gestoppt. Nach Angaben der Organisatoren nahmen mehr als 400 Menschen aus 39 Ländern an der Flottille teil.

Der türkische Präsident ‌Recep Tayyip Erdogan verurteilte ⁠das Vorgehen Israels und rief ⁠die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Hilfsorganisationen und Länder wie die Türkei beklagen, dass die Lieferungen in den Gazastreifen trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe weiterhin unzureichend seien. Israel weist den Vorwurf zurück, Hilfsgüter zurückzuhalten.

(Bericht von Daren Butler, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)