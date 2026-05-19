Hubertz will Förderprogramm für klimafreundliche Neubauten verlängern

Berlin, 19. ⁠Mai (Reuters) - Bauministerin Verena Hubertz will das Programm zur Förderung besonders klimafreundlicher Neubauten verlängern. "Dafür setze ich mich ein", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag laut Redetext beim ‌Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin. Eigentlich soll das sogenannte EH-55-Plus-Förderprogramm Ende Juni auslaufen. Ziel müsse es aber ⁠sein, ⁠die eingeplanten 800 Millionen Euro vollständig auszuschöpfen, so Hubertz. Die Mittel der Förderbank KfW sollen den Neubau oder Ersterwerb von hocheffizienten Wohngebäuden anschieben, deren Wärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt. ‌Bis jetzt wurden nach Angaben des ‌Bauministeriums 315 Millionen Euro genutzt. Daraus sollen 27.800 Wohnungen entstehen.

Der Nahost-Krieg, der die Inflation angeheizt hat und ⁠zu Zinserhöhungen führen könnte, bremse die Immobilienbranche, sagte Hubertz. "Baustoffe ‌werden erneut teurer." Es ⁠werde weiterhin zu wenig gebaut in Deutschland. "Und auch in diesem Jahr werden die Fertigstellungszahlen für Wohnungen keinen Grund zum Feiern geben." Der Immobilienverband ‌GdW rechnet früheren Angaben ⁠zufolge 2026 mit 200.000 ⁠neuen Wohnungen, nachdem es 2025 noch geschätzt 218.000 waren. Nötig sind aber mindestens 300.000 neue Wohnungen pro Jahr. Hubertz verwies als Hoffnungsschimmer auf die stark steigenden Baugenehmigungen. Sie erhöhten sich im ersten Quartal 2026 um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)