Unicredit nimmt nicht an Commerzbank-Hauptversammlung teil

Die italienische Großbank Unicredit hat sich Insidern zufolge nicht zur Hauptversammlung der Commerzbank angemeldet. Der Großaktionär werde an dem Aktionärstreffen am Mittwoch in Wiesbaden nicht teilnehmen, sagten zwei mit ‌dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Damit entscheide sich das Institut vorerst für eine passive ⁠Rolle. Unicredit ⁠hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt und sich direkt oder über Derivate 38,9 Prozent der Stimmrechte gesichert. Unicredit lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Commerzbank wehrt sich vehement gegen die Übernahmeversuche aus Italien. Erst am Montag hatten Vorstand ‌und Aufsichtsrat den Aktionären in einer offiziellen ‌Stellungnahme geraten, sich nicht auf die vor knapp zwei Wochen vorgelegte Offerte einzulassen. Unicredit biete keinen angemessenen Aufschlag auf den ⁠Aktienkurs und habe keinen belastbaren strategischen Plan vorgelegt. Vorstandschefin Bettina ‌Orlopp zufolge ist die Commerzbank ⁠überzeugt, mit ihrer eigenen, kürzlich vorgestellten Strategie mehr Wert schaffen zu können.

Im Falle einer Fusion der Commerzbank mit der Unicredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) droht nach Einschätzung des Frankfurter ‌Instituts ein Abbau von 10.000 ⁠bis 11.000 Stellen. Uncredit selbst ⁠hatte von 7000 überzähligen Arbeitsplätzen in Deutschland gesprochen. Die Commerzbank will im Zuge ihres eigenen Kurses rund 3000 Stellen streichen. Der Betriebsrat befürchtet bei einer Übernahme sogar den Wegfall von bis zu 23.000 Jobs und verweist dabei auf das Vorgehen der Italiener bei der Münchener Tochter HVB.