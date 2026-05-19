Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation

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TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Regierung hat sich nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump bereit für eine erneute militärische Eskalation gezeigt. "Iran ist geeint und entschlossen bereit, jeder militärischen Aggression entgegenzutreten", schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf X. "Für uns hat Kapitulation keine Bedeutung. Entweder siegen wir oder werden zu Märtyrern", fügte er hinzu. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken gekommen waren. Nach eigenen Worten hatte er einen angeblich für heute geplanten US-Angriff gestoppt. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social./arb/DP/zb

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