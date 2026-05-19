IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Konzeption und IP-Schutz für eine umfassende Leistungs- und Effizienzoptimierung seiner Bodendrohnen-Technologieplattform ab, einschließlich amphibischer Fähigkeiten

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen schließt Konzeption und IP-Schutz für eine umfassende Leistungs- und Effizienzoptimierung seiner Bodendrohnen-Technologieplattform ab, einschließlich amphibischer Fähigkeiten

VANCOUVER, BC, 19. Mai 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Konzeption und des Schutzes des geistigen Eigentums (IP) einer signifikanten Leistungs- und Effizienzoptimierung, einschließlich amphibischer Fähigkeiten, für seine Plattform unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) bekannt zu geben.

Die derzeitigen UGV-Technologien lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilen. Auf der einen Seite stehen schwere, teure autonome Kettenfahrzeuge, die zwar Robustheit bieten, aber kostspielig, schwer und in der Navigation durch komplexes Gelände nur eingeschränkt nutzbar sind. Auf der anderen Seite stehen vierbeinige Robotiksysteme, denen es an Robustheit mangelt und die durch geringere Geschwindigkeit, begrenzte Nutzlastkapazität und eingeschränkte Reichweite limitiert sind.

Das UGV von First Hydrogen ist darauf ausgelegt, diese branchenweit anerkannte Lücke zu schließen, und bietet eine extrem robuste, amphibienfähige, mittelgroße und dennoch leichte Plattform, die speziell für anspruchsvolle Umgebungen und den Hochgeschwindigkeitsbetrieb konzipiert wurde. Das neueste Upgrade zielt darauf ab, die Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Zugkraft und die Fähigkeit des UGV, steiles, loses und hügeliges Gelände zu bewältigen, deutlich zu verbessern.

Aufgrund der vom Unternehmen durchgeführten Überprüfung der bestehenden Technologien und Patentanmeldungen ist First Hydrogen der Ansicht, dass die Branche den Bedarf an einer Plattform für Bodenmobilität, die Leistungsfähigkeit auf unwegsamem Gelände, Nutzlastkapazität, Reichweite und einfache Bedienbarkeit vereint, schon vor langer Zeit erkannt hat. Das Unternehmen ist der Meinung, dass sein Ansatz darauf ausgelegt ist, diesem Bedarf mit einer einfacheren, robusteren und skalierbareren Lösung unter KI-Integration gerecht zu werden.

Speziell entwickelte modulare Architektur

Das Kernstück des UGV bildet eine patentierte klappbare Fahrwerksarchitektur mit acht gelenkigen, halbrobotischen Beinen mit integrierten Bein-Rad-Einheiten. Diese hybride Bein-Rad-Konstruktion ermöglicht einen kontinuierlichen Vierpunkt-Bodenkontakt und sorgt so für außergewöhnliche Stabilität, Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit auf Gelände, das konventionelle Rad- oder Kettensysteme in der Regel zum Stillstand bringt.

Die Hot-Swap-fähigen Einsatzmodule der Plattform ermöglichen es den Bedienern, rasch zwischen verschiedenen Funktionen zu wechseln, unter anderem Logistikträger, ISR-Sensormasten, Start- und Bergungssysteme für Drohnen, Betankungsstationen sowie weitere Nutzlastschnittstellen. Identische, untereinander austauschbare Komponenten über alle Positionen hinweg reduzieren die Komplexität der Fertigung, verbessern die Wartungsfreundlichkeit und tragen zur Effizienz bei der Massenproduktion bei.

Das UGV ist außerdem auf Ausdauer und Reichweite ausgelegt und soll dank struktureller Redundanz und einer masseoptimierten Konstruktion signifikante Nutzlasten transportieren, das Gesamtsystemgewicht verringern und pro Ladung größere Entfernungen zurücklegen als herkömmliche gelenkige Vierbeiner-Systeme.

Erschließung großer und wachsender Märkte

Das UGV ist derart positioniert, dass es bereits ab dem Zeitpunkt der Markteinführung mehrere wachstumsstarke Sektoren bedient, unter anderem Industrieautomatisierung, Sicherheit, Verteidigung und Lieferung auf den letzten Kilometern. In abgelegenen und gefährlichen Industrieumgebungen wie Pipelines, Minen, Offshore-Anlagen und Standorten der Schwerindustrie steigen die Kosten für Sicherheit, Compliance und Betrieb weiter an. Autonome Bodensysteme bieten eine Lösung mit hoher Rendite, indem sie die Sicherheitsergebnisse verbessern und gleichzeitig den Personalaufwand und die Ausfallzeiten reduzieren.

Parallel dazu steigt die weltweite Nachfrage nach unbemannten Systemen im Verteidigungsbereich und beim Schutz kritischer Infrastruktur weiter an, da die Regierungen und Betreiber eine kontinuierliche Lageerfassung anstreben, ohne dabei das Personal in Gefahr zu bringen. Eine Bodenplattform, mit der Luftfahrzeuge unmittelbar aus dem Feld eingesetzt und unterstützt werden können, vervielfacht die operative Einsatzreichweite signifikant.

Laut Mordor Intelligence wird der weltweite Robotikmarkt im Jahr 2026 auf ca. 88,27 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 auf ca. 218,56 Milliarden USD ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,86 % entspricht. Treiber dieses Wachstums sind die zunehmende Automatisierung, der Arbeitskräftemangel, die Nachfrage im Logistik- und Lagerbereich und der zunehmende Einsatz von Roboterplattformen in industriellen und gewerblichen Anwendungen. (Mordor Intelligence)

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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