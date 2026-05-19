IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury treibt das metallurgische Testprogramm im Goldprojekt Eau Claire in Quebec

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury treibt das metallurgische Testprogramm im Goldprojekt Eau Claire in Quebec

TORONTO, Kanada - 19. Mai 2026 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es mit zusätzlichen metallurgischen Testarbeiten begonnen hat, um das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) weiter in Richtung Machbarkeitsstudie voranzutreiben.

Fury hat SGS Canada Inc. (SGS) beauftragt, ein umfassendes metallurgisches Testprogramm zur Unterstützung der Machbarkeitsarbeiten für Eau Claire durchzuführen, das an frühere Testarbeiten anknüpft, auf die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Projekts Bezug genommen wurde (siehe Pressemitteilung vom 2. September 2025). Das Programm wird die Machbarkeits- und Entwicklungsplanung für das Projekt unterstützen, das sich in der Region Eeyou-Istchee/James Bay in Quebec befindet.

Das Programm, das etwa drei Monate dauern wird, wird durchgeführt, um die Eigenschaften des Erzes besser zu verstehen, was Fury die Möglichkeit gibt, eine eigene Mühle zu errichten oder das Erz in Lohnmühlen aufbereiten zu lassen. Die Testarbeiten ergänzen das für die PEA abgeschlossene erste metallurgische Programm mit dem Ziel, die Wiederholbarkeit der Ergebnisse nachzuweisen und fehlende Informationen zu liefern, die auf der Vor-Machbarkeitsstufe erforderlich sind. Das Programm soll die Daten liefern, die erforderlich sind, um:

- Optimierung der Erzaufbereitung: Bestimmung der Zerkleinerungsparameter (einschließlich des Mahlarbeitsindex), Bewertung der Mahlgröße und Beurteilung der Aufbereitungsfließbilder (Schwerkraft, Flotation und Laugung), um die Goldausbeute zu maximieren.

- Unterstützung des Abraummanagements: Charakterisierung des Abraums hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Fest-Flüssig-Trennung, Rheologie und Eignung für die Pastenverfüllung.

- Bestätigung der Einhaltung von Umweltvorschriften: Durchführung detaillierter Umweltuntersuchungen zur Unterstützung der Einhaltung geltender behördlicher Anforderungen.

Die Ergebnisse werden zudem eine solide Grundlage für die Entwicklung eines vollständigen Prozessablaufplans bilden, der auf detaillierten Auslegungskriterien basiert und die Erstellung von Massen- und Wasserbilanzen sowie die Dimensionierung der Anlagenkomponenten ermöglicht, die für die Anordnung und Auslegung der Prozessanlage erforderlich sind.

Dieses metallurgische Programm wird eine wichtige Rolle bei unseren Machbarkeitsstudien spielen, während wir das Eau-Claire-Projekt weiter in Richtung Produktion vorantreiben. Indem wir uns auf die Optimierung der Erzaufbereitung und die Bestätigung eines soliden Prozessablaufs konzentrieren, verbessern wir die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter und verdeutlichen das starke Wertpotenzial für Investoren, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury.

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. SGS betreibt ein Netzwerk von über 2.500 Laboren und Geschäftsstandorten in 115 Ländern, unterstützt von einem Team aus über 100.000 engagierten Fachleuten. Die umfassenden Dienstleistungen von SGS tragen dazu bei, Risiken zu minimieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und das Engagement der Stakeholder entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bergbau zu fördern. Dazu gehören kommerzielle und vor Ort erbrachte analytische Lösungen, Metallurgie und Beratung, Prozessdesign und -engineering, Handelsunterstützung sowie Nachhaltigkeitsdienstleistungen.

Mario Corchesne, P.Eng., Vice President Project Development des Unternehmens, ist die qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt hat.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Entwicklung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement in der Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.

Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden fortlaufenden Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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