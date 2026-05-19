IRW-News: Hoenle AG: Hoenle mit Ergebnissprung im zweiten Quartal, Prognose bestätigt

IRW-PRESS: Hoenle AG: Hoenle mit Ergebnissprung im zweiten Quartal, Prognose bestätigt

Gilching (IRW-Press/19.05.2026) -

* Hoenle Gruppe erzielt im ersten Halbjahr einen Umsatz von 45,3 Mio. EUR (-3,9 %)

* Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau belastet Business Unit Härtung

* Rohergebnis mit 30,0 Mio. EUR (+0,1 %) auf Vorjahresniveau

* EBITDA nach 0,5 Mio. in Q1 bei 2,2 Mio. in Q2

* Vorstand bestätigt Ausblick für Geschäftsjahr 2025/26

In einem Marktumfeld, welches weiterhin von Investitionszurückhaltung geprägt war, lagen die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 mit 45.319 T unter den Vorjahreserlösen von 47.168 T. Insbesondere in der Business Unit Härtung gingen die Umsätze im ersten Halbjahr deutlich zurück. Wie prognostiziert, kam es im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zu einer Belebung der Geschäftstätigkeit. Nach einem Umsatz von 21.475 T im ersten, stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 23.844 T. Das Periodenergebnis (EBITDA) kletterte von 0,5 Mio. im ersten auf 2,2 Mio. im zweiten Quartal.

Erfreulich ist, dass die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Portfoliobereinigungen trugen dazu bei, dass das Rohergebnis trotz des niedrigeren Umsatzniveaus auf Vorjahresniveau blieb; es belief sich im ersten Halbjahr auf 29.985 T (Vj. 29.946 T). Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag mit 2.736 T unter dem Vorjahreswert von 3.022 T. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit 24 T leicht positiv (Vj. 274 T). Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf -1.039 T (Vj. -624 T) und das Konzernergebnis auf -825 T (Vj. -399 T), was einem Ergebnis je Aktie von -0,14 entspricht (Vj.- 0,07 ).

Ausblick

Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten, wie etwa dem Maschinenbau, beeinflussen die Visibilität. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand weiterhin für das Geschäftsjahr 2025/2026 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht. Diese Prognose (Stand 08.12.2025) beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung, wie vorgesehen, umgesetzt werden. Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und sofern erforderlich anpassen.

Business Unit Klebstoffsysteme

Die Hoenle Gruppe baut ihr Angebot an HightechKlebstoffen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in den strategischen Fokusfeldern Electronics, Medical und Optics konsequent aus und setzt dabei verstärkt auf UVhärtende Klebstoffe und optimierte UVHärtungstechnologien. Diese ermöglichen geringere Wärmeeinträge und schnellere Verarbeitungsprozesse. In enger Zusammenarbeit mit Kunden werden aktuell zahlreiche Projekte umgesetzt, in denen maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungen entstehen. Initiativen zum Neukundengeschäft mit OEMs in den Anwendungsfeldern Medical und Electronics erreichen zunehmende Sichtbarkeit mit konkreten Projektgesprächen.

Der Vorstand rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Umsätzen, insbesondere in Nordamerika und Asien. Neben diesem erwarteten Wachstum sollen auch interne Prozessoptimierungen und eine kontinuierliche Bereinigung des Produktsortiments zu einer nachhaltigen Verbesserung der Ergebnislage beitragen.

Business Unit Härtung

Die Business Unit Härtung bündelt Härtesysteme für die Druckindustrie, insbesondere für den Verpackungsdruck, für Beschichtungen auf zwei- und dreidimensionalen Objekten sowie für technische Folien und Etiketten. Steigende Qualitätsanforderungen für Beschichtungen sowie hohe Produktionsgeschwindigkeiten bieten ideale Einsatzfelder für UV- und UVLEDSysteme. Diese Technologien bieten in vielen Produktionsprozessen klare Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Effizienz und Prozesssicherheit. Trotz dieser Vorteile der UV-Technologie spürte Hoenle im aktuellen Geschäftsjahr in der Business Unit Härtung die zurückhaltende Investitionsbereitschaft im Maschinen- und Anlagenbau. Der Verband deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) geht davon aus, dass der konjunkturelle Tiefpunkt im Jahr 2025 durchschritten wurde und es 2026 zu einer Belebung kommt. Die Durchführung von verkaufsfördernden Projekten im Bereich After-Sales & Lifecycle-Solutions zielen darauf ab, die Umsätze und Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zu stabilisieren.

Basierend auf Innovationsprojekten, dem Ausbau des After-Sales-Geschäfts sowie einem strikten Kostenmanagement erwartet der Vorstand in den kommenden Jahren steigende Umsätze und Ergebnisbeiträge in der Business Unit Härtung.

Business Unit Entkeimung

Die UV-basierte Entkeimung gilt als zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Technologie. Die Business Unit Entkeimung umfasst Systeme zur Entkeimung von Wasser, Oberflächen und Luft. In diesen Bereichen beliefert Hoenle führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Entkeimung in der Lebensmittelindustrie sowie Luftentkeimer für industrielle Einsatzbereiche an. Hoenle hat ihr Leistungsspektrum in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und bietet heute ein vollständig integriertes Portfolio für umweltfreundliche Entkeimungsprozesse an. Dieses umfasst Nieder- und Mitteldrucklampen, LEDs, gepulstes UV-Licht sowie komplette Systeme und mikrobiologische Dienstleistungen zur Qualitätskontrolle. Neben etablierten Anwendungen werden laufend neue Einsatzfelder erschlossen. So schreitet beispielsweise die Qualifizierung von Komponenten für die Reinstwasser-Aufbereitung in der Halbleiterindustrie planmäßig voran und führte im letzten Geschäftsjahr zu ersten nennenswerten Umsätzen. Weitere Kunden aus diesem Segment haben ihr Interesse an Kooperationsprojekten signalisiert. Ebenfalls positiv entwickelt sich die Nachfrage in der Lebensmittelindustrie, wo sowohl die unterschiedlichen Entkeimungslösungen als auch die regelmäßige Qualitätskontrolle mittels Bioindikatoren auf großes Interesse stoßen.

Der Vorstand geht davon aus, dass die Umsätze in den kommenden Jahren sowohl in bestehenden Märkten als auch in neuen Anwendungsfeldern weiter steigen werden und zusätzliche Wachstumsimpulse aus Asien und Nordamerika kommen werden.

Der vollständige Halbjahresbericht wird auf der Internetseite der Hoenle AG veröffentlicht unter

https://www.hoenle.com/de/investoren/publikationen/.

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

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Aussender: Hoenle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.com

Website: www.hoenle.com

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

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